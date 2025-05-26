Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 27 мая

Бабушка с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, во вторник, 27 мая, Одессу ожидает облачная погода и умеренные дожди. В области в течение дня будут раздаваться грозы, а на автодорогах региона синоптики обещают небольшую дымку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе завтра

Завтра, 27 мая в Одессе ожидается облачная погода в течение всего дня. Синоптики обещают дожди, однако умеренные. Ветер прогнозируется юго-восточный ночью, а днем южный, 9-14 м/с. Температура в темное время суток будет +13...+15 °C, днем она повысится до +16...+18 °C. Вода в море для купания все еще будет прохладной, +16...+17 °C.

Какая погода в Одессе, фото: скриншот

Прогноз погоды по Одесской области

Одесскую область завтра также накроют облака. Дожди местами будут сильнее, чем в областном центре, обещают с грозой. Ветер ожидается юго-восточный ночью, и южный днем, 9-14 м/с. Температура ночью будет достигать +11...+16 °C, а днем +16...+21 °C. На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость составит 1-2 км.

Погода Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о дождливом завершении весны. А также о том, какую погоду синоптики обещали в мае.