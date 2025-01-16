Як і де одеситам оформити інвалідність

Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Оксана Рокунець-Сорочан. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області запрацювала нова система оформлення інвалідності. Медики запевняють, що вона допоможе пацієнтам отримати необхідний висновок без черг та бюрократичної тяганини.

Про це на брифінгу розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Оксана Рокунець-Сорочан.

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Електронна система

Замість старої МСЕК в області створили 51 експертну команду, що діє у 13 медичних закладах. Ще вісім планують створити до 22 січня. Кожен із закладів має власний профіль. Весь обіг документів перевели в електронний формат.

"Це люди, які роблять замкнутий цикл. Електронні документи заходять, вони розглядаються експертами, зразу експерти підписують, і етап закривається. Ці документи більше ні з ким не погоджуються, не треба збирати ще десь підписи", — говорить Оксана Рокунець-Сорочан.

Документи, які пацієнти подавали до МСЕК, автоматично передадуть у визначені заклади. Після цього заявникам повідомлять про час і місце прийому.

При цьому, електронна система сама визначає, які саме лікарі працюватимуть з кожним конкретним запитом. За словами директорки департаменту, це унеможливлює корупційні ризики. Якщо ж пацієнт незгодний з рішенням експертної команди, його скаргу розглядатимуть медики з іншого закладу або навіть з іншого населеного пункту.

Що з кадрами

Оксана Рокунець-Сорочан розповіла, що у МСЕК працювали 150 співробітників. З них 72 людини вже досягли пенсійного віку й після завершення ліквідації старої системи підуть на заслужений відпочинок. Решта перейдуть у нові експертні команди.

Після ліквідації МСЕК лишилися нерозглянутими 1845 справ про надання групи інвалідності. Їх перевели в електронний формат і розподілили між експертними командами відповідно до профілю.

"Кожен день близько 42 справ переглядається. На сьогодні 590 людей пройшли медичний огляд, отримали групу інвалідності лише 435", — розповіла посадовиця.

Зазначимо, систему МСЕК ліквідували через численні випадки корупції та оформлення фіктивної інвалідності її працівниками.

Раніше ми повідомляли, в яких саме медзакладах Одещини можна оформити інвалідність і за яким профілем. Також ми розповідали, які пільги й виплати отримуватимуть особи з І групою інвалідності цього року.