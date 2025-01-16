Как и где одесситам оформить инвалидность

Директор областного департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области заработала новая система оформления инвалидности. Медики уверяют, что она поможет пациентам получить необходимое заключение без очередей и бюрократической волокиты.

Об этом на брифинге рассказала директор областного департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан.

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Электронная система

Заместо старой МСЭК в области создали 51 экспертную команду, которые действуют в тринадцати медицинских учреждениях. Еще восемь планируют создать до 22 января. Каждое из учреждений имеет собственный профиль. Весь оборот документов перевели в электронный формат.

"Это люди, которые делают замкнутый цикл. Электронные документы заходят, они рассматриваются экспертами, сразу эксперты подписывают, и этап закрывается. Эти документы больше ни с кем не согласовываются, не надо собирать еще где-то подписи", — говорит Оксана Рокунец-Сорочан.

Документы, которые пациенты подавали в МСЭК, автоматически передадут в определенные учреждения. После этого заявителям сообщат о времени и месте приема.

При этом, электронная система сама определяет, какие именно врачи будут работать с каждым конкретным запросом. По словам директора департамента, это исключает коррупционные риски. Если же пациент не согласен с решением экспертной команды, его жалобу будут рассматривать медики из другого заведения или даже из другого населенного пункта.

Что с кадрами

Оксана Рокунец-Сорочан рассказала, что в МСЭК работали 150 сотрудников. Из них 72 человека уже достигли пенсионного возраста и после завершения ликвидации старой системы уйдут на заслуженный отдых. Остальные перейдут в новые экспертные команды.

После ликвидации МСЭК остались нерассмотренными 1845 дел о предоставлении группы инвалидности. Их перевели в электронный формат и распределили между экспертными командами в соответствии с профилем.

"Каждый день около 42 дел пересматривается. На сегодняшний день 590 человек прошли медицинский осмотр, получили группу инвалидности только 435", — рассказала чиновница.

Отметим, систему МСЭК ликвидировали из-за многочисленных случаев коррупции и оформления фиктивной инвалидности ее работниками.

Ранее мы сообщали, в каких именно медучреждениях Одесской области можно оформить инвалидность и по какому профилю. Также мы рассказывали, какие льготы и выплаты будут получать лица с І группой инвалидности в этом году.