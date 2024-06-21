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Без світла до самого вечора — кому з одеситів варто бути готовим до відключень

21 червня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення світла в Одесі: адреси
Ремонт на лінії електропередач. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 21 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у одеситів, які підключені до південної енергорозподільчої мережі, електроенергії не буде до 20:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через ремонт

  • Академіка Корольова, 48;
  • Левітана, 113а, 113б, 114, 116;
  • Симоненка, 62; 
  • просп. Свободи, 52.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що для того,  аби підживити об’єкти критичної інфраструктури, в Одеському регіоні у майбутньому планують побудувати газопоршневі електростанції. Це допоможе важливим підприємствам зберігати потужності, проте така програма розрахована на тривалий час реалізації.

Сьогодні, 21 червня, в Одеському регіоні прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, додатково про розподіл можна переглянути за посиланням.

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