Планові відключення світла в Одесі: адреси

Без світла до самого вечора — кому з одеситів варто бути готовим до відключень
Сьогодні, 21 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у одеситів, які підключені до південної енергорозподільчої мережі, електроенергії не буде до 20:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через ремонт
- Академіка Корольова, 48;
- Левітана, 113а, 113б, 114, 116;
- Симоненка, 62;
- просп. Свободи, 52.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині
Ми писали, що для того, аби підживити об’єкти критичної інфраструктури, в Одеському регіоні у майбутньому планують побудувати газопоршневі електростанції. Це допоможе важливим підприємствам зберігати потужності, проте така програма розрахована на тривалий час реалізації.
Сьогодні, 21 червня, в Одеському регіоні прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, додатково про розподіл можна переглянути за посиланням.
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