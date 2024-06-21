Плановые отключения света в Одессе: адреса

Ремонт на линии электропередач. Фото: Reuters

Сегодня, 21 июня, в Одесской области в течение целых суток будут действовать стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у одесситов, подключенных к южной энергораспределительной сети, электроэнергии не будет до 20:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Академика Королева, 48;

Левитана, 113а, 113б, 114, 116;

Симоненко, 62;

просп. Свободы, 52.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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Мы писали, что, для того чтобы подпитать объекты критической инфраструктуры, в Одесском регионе в будущем планируют построить газопоршневые электростанции. Это поможет важным предприятиям сохранять мощности, однако такая программа рассчитана на длительное время реализации.

Сегодня, 21 июня, в Одесском регионе прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, дополнительно о разделе можно просмотреть по ссылке.