Відключення світла в Одесі сьогодні, 8 липня: адреси

Без світла до вечора — кому в Одесі відключили електропостачання сьогодні
Сьогодні, 8 липня, частина одеситів залишилася без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Нежданової, 1 — 129;
- Професора Коровицького, 1 — 151;
- пров. Крижанівський, 7а — 28;
- Павлодарського, 1 — 76;
- Хавкіна, 2 — 74;
- пров. Шахтинський, 1 — 24;
- пров. Шебелинський, 1 — 16;
- Авангардна, 1 — 31;
- Бадаєва, 74 — 90а;
- Літня, 1 — 41;
- Обривиста, 1 — 22;
- 1-а Пересипська, 1;
- пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;
- пров. Сумський, 2 — 28;
- Агрономічна, 1 — 85;
- Антантівська, 1 — 26а;
- пров. Москіті, 1 — 11а;
- пров. Ковиловий, 1 — 17;
- пров. Нежданової, 1 — 8;
- Листяна, 1 — 13;
- Металістів, 1 — 15;
- Мирна, 1 — 29;
- вул. 4-а, 30;
- Біляївська, 11, 11а, 11б;
- Савранська, 1 — 28;
- Тарутинська, 11а, 12, 13;
- пров. Савранський, 5, 9;
- Генерала Гудовича, 1 — 39;
- Нікітіна, 74 — 119;
- вул. Третя, 1 — 23;
- вул. Четверта, 1 — 36б;
- Висока, 1 — 20;
- Дорожня, 1 — 22;
- Озерна, 26 — 66;
- Осіння, 1 — 12;
- Світла, 1 — 14;
- Сергія Ядова, 58;
- Українська, 1 — 20;
- пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1 — 15;
- узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23;
- Савранська, 22 — 26;
- пров. Бадаєва, 1а — 21.
Роботи до 18:00.
- Фонтанська дорога, 30 — 32, 55.
Роботи до 20:00.
Південний РЕМ:
- Жаботинського, 56;
- Авдєєва-Чорноморського, 4, 8, 19;
- Окружна, 7 — 18;
- Урожайна, 4 — 38;
- Чубаївська, 11;
- пров. Морехідний, 13.
Роботи до 17:00.
- 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126;
- 11-а Лінія, 148;
- 6-а Лінія, 10 — 14, 123 — 127, 265, 268;
- 7-а Лінія, 124 — 147;
- 8-а Лінія, 136 — 245;
- 9-а Лінія, 194;
- Правди, 150 — 171, 254;
- Кастуся Калиновського (Білоруська), 2 — 38;
- Вершинна, 1 — 33;
- Вірського, 1 — 4;
- Вітебська, 1;
- Горіхова, 196;
- Дача Ковалевського, 142 — 144;
- Естонська, 1 — 10;
- Дениса Максишка (Марії Демченко), 1 — 6;
- Миколи Огренича, 1 — 12;
- Петра Болбочана (Мічуріна), 3 — 7;
- Просвіти, 1 — 11;
- М. Демченко 4-а Лінія, 1 — 14, 64/12 — 243;
- М. Демченко 5-а Лінія, 6 — 270;
- М. Демченко 1-а Лінія, 3 — 20;
- М. Демченко 2-а Лінія, 2 — 31;
- М. Демченко 3-я Лінія, 5, 8, 10 — 38, 45 — 67;
- М. Демченко 6-а Лінія, 4 — 36, 100 — 121;
- пров. 2-й Амундсена, 3/4;
- пров. 3-й Амундсена, 6 — 10;
- пров. Амундсена, 5 — 11;
- пров. Гетьманський, 4;
- пров. Естонський, 1 — 13;
- пров. Ковалевського, 9;
- Ігоря Бедзая (Якутська), 2 — 10.
Роботи до 19:00.
- просп. Свободи, 52;
- Симоненка, 62.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Проценка, 50.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 8 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали, що з липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.
Додамо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.
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