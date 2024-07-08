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Без світла до вечора — кому в Одесі відключили електропостачання сьогодні

8 липня 2024 09:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення світла в Одесі сьогодні, 8 липня: адреси
Людина запалює свічку. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 8 липня, частина одеситів залишилася без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:  

  • Нежданової, 1 — 129;  
  • Професора Коровицького, 1 — 151;  
  • пров. Крижанівський, 7а — 28;  
  • Павлодарського, 1 — 76;  
  • Хавкіна, 2 — 74;  
  • пров. Шахтинський, 1 — 24;  
  • пров. Шебелинський, 1 — 16;  
  • Авангардна, 1 — 31;  
  • Бадаєва, 74 — 90а;  
  • Літня, 1 — 41;  
  • Обривиста, 1 — 22;  
  • 1-а Пересипська, 1;  
  • пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;  
  • пров. Сумський, 2 — 28;  
  • Агрономічна, 1 — 85;  
  • Антантівська, 1 — 26а;  
  • пров. Москіті, 1 — 11а;  
  • пров. Ковиловий, 1 — 17;  
  • пров. Нежданової, 1 — 8;  
  • Листяна, 1 — 13;  
  • Металістів, 1 — 15;  
  • Мирна, 1 — 29;  
  • вул. 4-а, 30;  
  • Біляївська, 11, 11а, 11б;  
  • Савранська, 1 — 28;  
  • Тарутинська, 11а, 12, 13;  
  • пров. Савранський, 5, 9;  
  • Генерала Гудовича, 1 — 39;  
  • Нікітіна, 74 — 119;  
  • вул. Третя, 1 — 23;  
  • вул. Четверта, 1 — 36б;  
  • Висока, 1 — 20;  
  • Дорожня, 1 — 22;  
  • Озерна, 26 — 66;  
  • Осіння, 1 — 12;  
  • Світла, 1 — 14;  
  • Сергія Ядова, 58;  
  • Українська, 1 — 20;  
  • пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1 — 15;  
  • узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23;  
  • Савранська, 22 — 26;  
  • пров. Бадаєва, 1а — 21.  
    Роботи до 18:00.  
  • Фонтанська дорога, 30 — 32, 55.
    Роботи до 20:00.  

Південний РЕМ:  

  • Жаботинського, 56;  
  • Авдєєва-Чорноморського, 4, 8, 19;  
  • Окружна, 7 — 18;  
  • Урожайна, 4 — 38;  
  • Чубаївська, 11;  
  • пров. Морехідний, 13.  
    Роботи до 17:00.  
  • 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126;  
  • 11-а Лінія, 148;  
  • 6-а Лінія, 10 — 14, 123 — 127, 265, 268;  
  • 7-а Лінія, 124 — 147;  
  • 8-а Лінія, 136 — 245;  
  • 9-а Лінія, 194;  
  • Правди, 150 — 171, 254;  
  • Кастуся Калиновського (Білоруська), 2 — 38;  
  • Вершинна, 1 — 33;  
  • Вірського, 1 — 4;  
  • Вітебська, 1;  
  • Горіхова, 196;  
  • Дача Ковалевського, 142 — 144;  
  • Естонська, 1 — 10;  
  • Дениса Максишка (Марії Демченко), 1 — 6;  
  • Миколи Огренича, 1 — 12;  
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 3 — 7;  
  • Просвіти, 1 — 11;  
  • М. Демченко 4-а Лінія, 1 — 14, 64/12 — 243;  
  • М. Демченко 5-а Лінія, 6 — 270;  
  • М. Демченко 1-а Лінія, 3 — 20;  
  • М. Демченко 2-а Лінія, 2 — 31;  
  • М. Демченко 3-я Лінія, 5, 8, 10 — 38, 45 — 67;  
  • М. Демченко 6-а Лінія, 4 — 36, 100 — 121;  
  • пров. 2-й Амундсена, 3/4;  
  • пров. 3-й Амундсена, 6 — 10;  
  • пров. Амундсена, 5 — 11;  
  • пров. Гетьманський, 4;  
  • пров. Естонський, 1 — 13;  
  • пров. Ковалевського, 9;  
  • Ігоря Бедзая (Якутська), 2 — 10.
    Роботи до 19:00.  
  • просп. Свободи, 52;  
  • Симоненка, 62.  
    Роботи до 20:00.  

Північний РЕМ:  

  • Проценка, 50.  
    Роботи до 20:00.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 8 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням

Ми писали, що з липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Додамо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.

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