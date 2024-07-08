Відключення світла в Одесі сьогодні, 8 липня: адреси

Людина запалює свічку. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 8 липня, частина одеситів залишилася без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Нежданової, 1 — 129;

Професора Коровицького, 1 — 151;

пров. Крижанівський, 7а — 28;

Павлодарського, 1 — 76;

Хавкіна, 2 — 74;

пров. Шахтинський, 1 — 24;

пров. Шебелинський, 1 — 16;

Авангардна, 1 — 31;

Бадаєва, 74 — 90а;

Літня, 1 — 41;

Обривиста, 1 — 22;

1-а Пересипська, 1;

пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;

пров. Сумський, 2 — 28;

Агрономічна, 1 — 85;

Антантівська, 1 — 26а;

пров. Москіті, 1 — 11а;

пров. Ковиловий, 1 — 17;

пров. Нежданової, 1 — 8;

Листяна, 1 — 13;

Металістів, 1 — 15;

Мирна, 1 — 29;

вул. 4-а, 30;

Біляївська, 11, 11а, 11б;

Савранська, 1 — 28;

Тарутинська, 11а, 12, 13;

пров. Савранський, 5, 9;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Нікітіна, 74 — 119;

вул. Третя, 1 — 23;

вул. Четверта, 1 — 36б;

Висока, 1 — 20;

Дорожня, 1 — 22;

Озерна, 26 — 66;

Осіння, 1 — 12;

Світла, 1 — 14;

Сергія Ядова, 58;

Українська, 1 — 20;

пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1 — 15;

узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23;

Савранська, 22 — 26;

пров. Бадаєва, 1а — 21.

Роботи до 18:00.

Фонтанська дорога, 30 — 32, 55.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

Жаботинського, 56;

Авдєєва-Чорноморського, 4, 8, 19;

Окружна, 7 — 18;

Урожайна, 4 — 38;

Чубаївська, 11;

пров. Морехідний, 13.

Роботи до 17:00.

7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126;

11-а Лінія, 148;

6-а Лінія, 10 — 14, 123 — 127, 265, 268;

7-а Лінія, 124 — 147;

8-а Лінія, 136 — 245;

9-а Лінія, 194;

Правди, 150 — 171, 254;

Кастуся Калиновського (Білоруська), 2 — 38;

Вершинна, 1 — 33;

Вірського, 1 — 4;

Вітебська, 1;

Горіхова, 196;

Дача Ковалевського, 142 — 144;

Естонська, 1 — 10;

Дениса Максишка (Марії Демченко), 1 — 6;

Миколи Огренича, 1 — 12;

Петра Болбочана (Мічуріна), 3 — 7;

Просвіти, 1 — 11;

М. Демченко 4-а Лінія, 1 — 14, 64/12 — 243;

М. Демченко 5-а Лінія, 6 — 270;

М. Демченко 1-а Лінія, 3 — 20;

М. Демченко 2-а Лінія, 2 — 31;

М. Демченко 3-я Лінія, 5, 8, 10 — 38, 45 — 67;

М. Демченко 6-а Лінія, 4 — 36, 100 — 121;

пров. 2-й Амундсена, 3/4;

пров. 3-й Амундсена, 6 — 10;

пров. Амундсена, 5 — 11;

пров. Гетьманський, 4;

пров. Естонський, 1 — 13;

пров. Ковалевського, 9;

Ігоря Бедзая (Якутська), 2 — 10.

Роботи до 19:00.

просп. Свободи, 52;

Симоненка, 62.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Проценка, 50.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 8 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що з липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Додамо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.