Отключение света в Одессе сегодня, 8 июля: адреса

Человек зажигает свечу. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 8 июля, часть одесситов осталась без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

Неждановой, 1 — 129;

Профессора Коровицкого, 1 — 151;

пер. Крыжановский, 7а — 28;

Павлодарского, 1 — 76;

Ховкина, 2 — 74;

пер. Шахтинский, 1 — 24;

пер. Шебелинский, 1 — 16;

Авангардная, 1 — 31;

Бадаева, 74 — 90а;

Летняя, 1 — 41;

Обрывистая, 1 — 22;

1-я Пересыпская, 1;

пер. 1-й Пересыпский, 1 — 19;

пер. Сумской, 2 — 28;

Агрономическая, 1 — 85;

Антантовская, 1 — 26а;

пер. Москити, 1 — 11а;

пер. Ковыловый, 1 — 17;

пер. Неждановой, 1 — 8;

Листяная, 1 — 13;

Металлистов, 1 — 15;

Мирная, 1 — 29;

ул. 4-я, 30;

Беляевская, 11, 11а, 11б;

Савранская, 1 — 28;

Тарутинская, 11а, 12, 13;

пер. Савранский, 5, 9;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Никитина, 74 — 119;

ул. Третья, 1 — 23;

ул. Четвертая, 1 — 36б;

Высокая, 1 — 20;

Дорожная, 1 — 22;

Озерная, 26 — 66;

Осенняя, 1 — 12;

Светлая, 1 — 14;

Сергея Ядова, 58;

Украинская, 1 — 20;

пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1 — 15;

спуск 2-й Пересыпский, 1 — 23;

Савранская, 22 — 26;

пер. Бадаева, 1а — 21.

Работы до 18:00.

Фонтанская дорога, 30 — 32, 55.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

Жаботинского, 56;

Авдеева-Черноморского, 4, 8, 19;

Окружная, 7 — 18;

Урожайная, 4 — 38;

Чубаевская, 11;

пер. Мореходный, 13.

Работы до 17:00.

7-я Линия Дачи Ковалевского, 126;

11-я Линия, 148;

6-я Линия, 10 — 14, 123 — 127, 265, 268;

7-я Линия, 124 — 147;

8-я Линия, 136 — 245;

9-я Линия, 194;

Правды, 150 — 171, 254;

Кастуся Калиновского (Белорусская), 2 — 38;

Вершинная, 1 — 33;

Вирского, 1 — 4;

Витебская, 1;

Ореховая, 196;

Дача Ковалевского, 142 — 144;

Эстонская, 1 — 10;

Дениса Максишка (Марии Демченко), 1 — 6;

Николая Огренича, 1 — 12;

Петра Болбочана (Мичурина), 3 — 7;

Просвещения, 1 — 11;

М. Демченко 4-я Линия, 1 — 14, 64/12 — 243;

М. Демченко 5-я Линия, 6 — 270;

М. Демченко 1-я Линия, 3 — 20;

М. Демченко 2-я Линия, 2 — 31;

М. Демченко 3-я Линия, 5, 8, 10 — 38, 45 — 67;

М. Демченко 6-я Линия, 4 — 36, 100 — 121;

пер. 2-й Амундсена, 3/4;

пер. 3-й Амундсена, 6 — 10;

пер. Амундсена, 5 — 11;

пер. Гетманский, 4;

пер. Эстонский, 1 — 13;

пер. Ковалевского, 9;

Игоря Бедзая (Якутская), 2 — 10.

Работы до 19:00.

просп. Свободы, 52;

Симоненко, 62.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Проценко, 50.

Работы до 20:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 8 июля, на протяжении всех суток. Более подробно с распределением на группы и графиками можно ознакомиться по ссылке.

Мы писали, что с июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

Добавим, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE сказал, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.