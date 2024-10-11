Тисячі одеситів без світла до вечора — список адрес

Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки
Сьогодні, 11 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути до вечора, проте, залежно від складності ремонту, час може змінюватися.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- С.Палія, 109, 111;
- Висоцького, 1-11;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 77-81, 23-я;
- 24-а лінія на ж/м, 1-7;
- Бахмутська (Курська), 123-125;
- Марсельська, 2а,12;
- вул. 3-я, 25, 25а, б, в;
- С.Ядова, 16а, б, в.
Роботи до 17.00.
Південний РЕМ:
- Ак.Корольова, 69-75;
- Абрикосова, 4-105;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рівності, 84-195;
- пров. 1й Рівності, 86-92,197;
- Фонтанська дор., 106/к.37,40;
- Озерна, 43;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Кастуся Калиновського (Білоруська), 24,30;
- Проектуєма, 1-2;
- Лядова, 10-15;
- Дружний 2-а лінія, 39-51;
- Дружний 3-я лінія, 16-35;
- Архітектурна, 10-14;
- Баштанна, 2;
- Окружна, 17-42;
- Драгоманова (Достоєвського), 2-25;
- Кавунова, 1-18;
- Рясна (Обільна), 1-2;
- Планетна, 1-38;
- Академіка Вернадського (Тульська), 1-7;
- Китобійна, 2-19;
- пров.1й, 2й Китобійний;
- пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14;
- Кримська, 1-3;
- пров. Кримський, 1-22;
- пров. Слави, 1-6;
- Флотська, 6-214
- пров. Флотський, 6-23.
Роботи до 17.00.
- Симоненка, 1, 11а.
Роботи до 18.30.
- Одеської громади (Авд.-Чорноморського);
- Жаботинського, 11-57;
- Георгія Липського (Толбухіна), 62-133;
- Ю. Геллера, 12-57;
- пров. Тупиковий, 1-12;
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36;
- Глинки, 1-20;
- пров. Глінки, 2-16;
- Пілотна, 1-32;
- Бригадна, 23-55;
- Андрія Музички (Гвардійська), 7-21;
- Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63;
- Чубаївська, 8-12;
- Штурвальна, 15-21.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Квіткова, 1-13;
- Кордонна, 25;
- Косяченка, 38-44;
- пров. Квітковий, 10.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у ДТЕК розповіли, як готують електромережі до зими.
Також в Одесі вдвічі збільшили компенсацію за генератори для ОСББ.
Читайте Новини.LIVE!