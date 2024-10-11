Тисячі одеситів без світла до вечора — список адрес

Електрики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 11 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути до вечора, проте, залежно від складності ремонту, час може змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

С.Палія, 109, 111;

Висоцького, 1-11;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 77-81, 23-я;

24-а лінія на ж/м, 1-7;

Бахмутська (Курська), 123-125;

Марсельська, 2а,12;

вул. 3-я, 25, 25а, б, в;

С.Ядова, 16а, б, в.

Роботи до 17.00.

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 69-75;

Абрикосова, 4-105;

пров. Абрикосовий, 1-43;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рівності, 84-195;

пров. 1й Рівності, 86-92,197;

Фонтанська дор., 106/к.37,40;

Озерна, 43;

пров. Янтарний, 6-8;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Кастуся Калиновського (Білоруська), 24,30;

Проектуєма, 1-2;

Лядова, 10-15;

Дружний 2-а лінія, 39-51;

Дружний 3-я лінія, 16-35;

Архітектурна, 10-14;

Баштанна, 2;

Окружна, 17-42;

Драгоманова (Достоєвського), 2-25;

Кавунова, 1-18;

Рясна (Обільна), 1-2;

Планетна, 1-38;

Академіка Вернадського (Тульська), 1-7;

Китобійна, 2-19;

пров.1й, 2й Китобійний;

пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14;

Кримська, 1-3;

пров. Кримський, 1-22;

пров. Слави, 1-6;

Флотська, 6-214

пров. Флотський, 6-23.

Роботи до 17.00.

Симоненка, 1, 11а.

Роботи до 18.30.

Одеської громади (Авд.-Чорноморського);

Жаботинського, 11-57;

Георгія Липського (Толбухіна), 62-133;

Ю. Геллера, 12-57;

пров. Тупиковий, 1-12;

Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36;

Глинки, 1-20;

пров. Глінки, 2-16;

Пілотна, 1-32;

Бригадна, 23-55;

Андрія Музички (Гвардійська), 7-21;

Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63;

Чубаївська, 8-12;

Штурвальна, 15-21.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Квіткова, 1-13;

Кордонна, 25;

Косяченка, 38-44;

пров. Квітковий, 10.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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