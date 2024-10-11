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Без света до вечера — кому из одесситов нужно готовить повербанки

11 октября 2024 09:34
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тысячи одесситов без света до вечера — список адресов
Электрики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 11 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение обещают вернуть к вечеру, однако в зависимости от сложности ремонта время может меняться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • С. Палия, 109, 111;
  • Высоцкого, 1-11;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 77-81, 23-я;
  • 24-я линия на ж/м, 1-7;
  • Бахмутская (Курская), 123–125;
  • Марсельская, 2а, 12;
  • ул. 3-я, 25, 25а, б, в;
  • С. Ядова, 16а, б, и.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

  • Ак. Королева, 69-75;
  • Абрикосовая, 4-105;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-195;
  • пер. 1й Равенства, 86-92,197;
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40;
  • Озерная, 43;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Дачная, 4/2;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Кастуся Калиновского (Белорусская), 24,30;
  • Проектируемая, 1-2;
  • Ледовая, 10-15;
  • Дружный 2-я линия, 39-51;
  • Дружный 3-я линия, 16-35;
  • Архитектурная, 10–14;
  • Бахчевая, 2;
  • Окружная, 17–42;
  • Драгоманова (Достоевского), 2-25;
  • Арбузная, 1-18;
  • Обильная, 1-2;
  • Планетная, 1-38;
  • Академика Вернадского (Тульская), 1-7;
  • Китобойная, 2-19;
  • пер. 1й, 2й Китобойный;
  • пер. Исторический (пер. Достоевского), 1-14;
  • Крымская, 1-3;
  • пер. Крымский, 1-22;
  • пер. Славы, 1-6;
  • Флотская, 6-214
  • пер. Флотский, 6-23.

Работы до 17:00.

  • Симоненко, 1, 11а.

Работы до 18.30.

  • Одесской громады (Авд.-Черноморского);
  • Жаботинского, 11–57;
  • Георгия Липского (Толбухина), 62-133;
  • Ю. Геллера, 12-57;
  • пер. Тупиковый, 1-12;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36;
  • Глинки, 1-20;
  • пер. Глинки, 2-16;
  • Пилотная, 1–32;
  • Бригадная, 23–55;
  • Андрея Музычки (Гвардейская), 7-21;
  • Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63;
  • Чубаевская, 8-12;
  • Штурвальная, 15-21.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Цветочная, 1-13;
  • Граничная, 25;
  • Косеченко, 38-44;
  • пер. Цветочный, 10.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ДТЭК рассказали, как готовят электросети к зиме.

Также в Одессе вдвое увеличили компенсацию за генераторы для ОСМД.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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