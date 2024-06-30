Деякі одесити залишились без світла через ремонтні роботи

Без світла до вечора — у кого з одеситів сьогодні, окрім графіків, ще й планові відключення
Сьогодні, 30 червня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла сьогодні через плановий ремонт
Центральний РЕМ:
- Академічна, 16-18,
- Гранатна, 1-16,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Черняховського, 12,
- Малиновського, 79-131,
- Бабаджаняна, 42-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-28,
- Спартаківська, 18-51,
- пров. Кордонний, 1-15, 25, 29, 35,
- пров. Малиновський, 7.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Зростання тарифів: що відомо
Нагадаємо, з 1 липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.
Ми також писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.
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