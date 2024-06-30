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Без світла до вечора — у кого з одеситів сьогодні, окрім графіків, ще й планові відключення

30 червня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деякі одесити залишились без світла через ремонтні роботи
Огороджена ділянка, де ведеться ремонт електромереж. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 30 червня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла сьогодні через плановий ремонт

Центральний РЕМ: 

  • Академічна, 16-18, 
  • Гранатна, 1-16, 
  • пров. Гранатний, 2-8, 
  • Черняховського, 12, 
  • Малиновського, 79-131, 
  • Бабаджаняна, 42-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-28, 
  • Спартаківська, 18-51, 
  • пров. Кордонний, 1-15, 25, 29, 35, 
  • пров. Малиновський, 7.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зростання тарифів: що відомо

Нагадаємо, з 1 липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Ми також писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.

Одеса
електроенергія
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

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