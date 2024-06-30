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Без света до вечера — у кого из одесситов сегодня, кроме графиков, еще и плановые отключения

30 июня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Некоторые одесситы остались без света из-за ремонтных работ
Огражден участок, где ведется ремонт электросетей. Фото: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 30 июня, кроме стабилизационных отключений , часть одесситов осталась без электричества еще и из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

  • Академическая, 16-18,
  • Гранатная, 1-16,
  • пров. Гранатный, 2-8,
  • Черняховского, 12,
  • Малиновского, 79-131,
  • Бабаджаняна, 42-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-28,
  • Спартаковская, 18-51,
  • пров. Граничный, 1-15, 25, 29, 35,
  • пров. Малиновский, 7.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Рост тарифов: что известно

Напомним, с 1 июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE сказал, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.

Одесса
электроэнергия
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Одесская ОГА
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