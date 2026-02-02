Аварійне відключення води в Одесі 2 лютого 2026 – ремонт водоканалу, графік відновлення

Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 лютого, в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Тисячі містян залишилися без водопостачання. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт. Крім того, у місті вже понад місяць не діють графіки відключень світла, тому одесити додатково сидять і без світла.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

вул. Дубовий Гай,

вул. Лігінська,

пров. Рівності,

вул. Івана Франка,

вул. Січових Стрільців,

пров. Січевий,

вул. Леонтовича,

вул. Валерія Самофалова,

вул. Зарічна,

вул. Фонтанська дорога,

вул. Бернардацці,

вул. Новоберегова,

р/н Слобідка,

Відключення до 16:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Відключення світла

Зазначимо, наразі в Одесі не діють графіки відключень світла. Через складну ситуацію після обстрілів та негоди енергетики вимушені вимикати постачання енергії в рандомний момент, коли йде сильне навантаження. Це робиться для запобігання аварій на мережах. Перевірити наявність подачі електроенергії можна у чат-боті ДТЕК.

