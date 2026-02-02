Аварійне відключення води в Одесі 2 лютого 2026 – ремонт водоканалу, графік відновлення

Без світла і води — кому з одеситів варто підготуватися
Сьогодні, 2 лютого, в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Тисячі містян залишилися без водопостачання. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт. Крім того, у місті вже понад місяць не діють графіки відключень світла, тому одесити додатково сидять і без світла.
Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Дубовий Гай,
- вул. Лігінська,
- пров. Рівності,
- вул. Івана Франка,
- вул. Січових Стрільців,
- пров. Січевий,
- вул. Леонтовича,
- вул. Валерія Самофалова,
- вул. Зарічна,
- вул. Фонтанська дорога,
- вул. Бернардацці,
- вул. Новоберегова,
- р/н Слобідка,
Відключення до 16:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Відключення світла
Зазначимо, наразі в Одесі не діють графіки відключень світла. Через складну ситуацію після обстрілів та негоди енергетики вимушені вимикати постачання енергії в рандомний момент, коли йде сильне навантаження. Це робиться для запобігання аварій на мережах. Перевірити наявність подачі електроенергії можна у чат-боті ДТЕК.
