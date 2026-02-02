Відео
Україна
Головна Одеса Без світла і води — кому з одеситів варто підготуватися

Без світла і води — кому з одеситів варто підготуватися

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:21
Аварійне відключення води в Одесі 2 лютого 2026 – ремонт водоканалу, графік відновлення
Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 лютого, в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Тисячі містян залишилися без водопостачання. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт. Крім того, у місті вже понад місяць не діють графіки відключень світла, тому одесити додатково сидять і без світла.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води в Одесі

  • вул. Дубовий Гай,
  • вул. Лігінська,
  • пров. Рівності,
  • вул. Івана Франка,
  • вул. Січових Стрільців,
  • пров. Січевий,
  • вул. Леонтовича,
  • вул. Валерія Самофалова,
  • вул. Зарічна, 
  • вул. Фонтанська дорога,
  • вул. Бернардацці,
  • вул. Новоберегова,
  • р/н Слобідка,

Відключення до 16:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Відключення світла

Зазначимо, наразі в Одесі не діють графіки відключень світла. Через складну ситуацію після обстрілів та негоди енергетики вимушені вимикати постачання енергії в рандомний момент, коли йде сильне навантаження. Це робиться для запобігання аварій на мережах. Перевірити наявність подачі електроенергії можна у чат-боті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у кількох областях України ввели аварійне відключення світла через атаки РФ. Також ми писали про те, скільки харків'яни будуть платити за комунальні у лютому.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення світла відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
