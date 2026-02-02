Видео
Україна
Видео

Без света и воды — кому из одесситов стоит подготовиться

Без света и воды — кому из одесситов стоит подготовиться

Дата публикации 2 февраля 2026 12:21
Аварийное отключение воды в Одессе 2 февраля 2026 - ремонт водоканала, график восстановления
Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 февраля, в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Тысячи горожан остались без водоснабжения. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ. Кроме того, в городе уже более месяца не действуют графики отключений света, поэтому одесситы дополнительно сидят и без света.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Где нет воды в Одессе

  • ул. Дубовая роща,
  • ул. Лигинская,
  • переулок Равенства,
  • ул. Ивана Франко,
  • ул. Сечевых Стрельцов,
  • переулок Сечевой,
  • Леонтовича,
  • ул. Валерия Самофалова,
  • ул. Заречная,
  • ул. Фонтанская дорога,
  • ул. Бернардацци,
  • ул. Новоберегова,
  • р/н Слободка,

Отключение до 16:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Отключение света

Отметим, на данный момент в Одессе не действуют графики отключений света. Из-за сложной ситуации после обстрелов и непогоды энергетики вынуждены выключать поставки энергии в рандомный момент, когда идет сильная нагрузка. Это делается для предотвращения аварий на сетях. Проверить наличие подачи электроэнергии можно в чат-боте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в нескольких областях Украины ввели аварийное отключение света из-за атаки РФ. Также мы писали о том, сколько харьковчане будут платить за коммунальные в феврале.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения света отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
