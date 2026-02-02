Аварийное отключение воды в Одессе 2 февраля 2026 - ремонт водоканала, график восстановления

Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 февраля, в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Тысячи горожан остались без водоснабжения. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ. Кроме того, в городе уже более месяца не действуют графики отключений света, поэтому одесситы дополнительно сидят и без света.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

ул. Дубовая роща,

ул. Лигинская,

переулок Равенства,

ул. Ивана Франко,

ул. Сечевых Стрельцов,

переулок Сечевой,

Леонтовича,

ул. Валерия Самофалова,

ул. Заречная,

ул. Фонтанская дорога,

ул. Бернардацци,

ул. Новоберегова,

р/н Слободка,

Отключение до 16:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Отключение света

Отметим, на данный момент в Одессе не действуют графики отключений света. Из-за сложной ситуации после обстрелов и непогоды энергетики вынуждены выключать поставки энергии в рандомный момент, когда идет сильная нагрузка. Это делается для предотвращения аварий на сетях. Проверить наличие подачи электроэнергии можно в чат-боте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в нескольких областях Украины ввели аварийное отключение света из-за атаки РФ. Также мы писали о том, сколько харьковчане будут платить за коммунальные в феврале.