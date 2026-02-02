Аварийное отключение воды в Одессе 2 февраля 2026 - ремонт водоканала, график восстановления

Без света и воды — кому из одесситов стоит подготовиться
Сегодня, 2 февраля, в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Тысячи горожан остались без водоснабжения. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ. Кроме того, в городе уже более месяца не действуют графики отключений света, поэтому одесситы дополнительно сидят и без света.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Дубовая роща,
- ул. Лигинская,
- переулок Равенства,
- ул. Ивана Франко,
- ул. Сечевых Стрельцов,
- переулок Сечевой,
- Леонтовича,
- ул. Валерия Самофалова,
- ул. Заречная,
- ул. Фонтанская дорога,
- ул. Бернардацци,
- ул. Новоберегова,
- р/н Слободка,
Отключение до 16:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Отключение света
Отметим, на данный момент в Одессе не действуют графики отключений света. Из-за сложной ситуации после обстрелов и непогоды энергетики вынуждены выключать поставки энергии в рандомный момент, когда идет сильная нагрузка. Это делается для предотвращения аварий на сетях. Проверить наличие подачи электроэнергии можно в чат-боте ДТЭК.
