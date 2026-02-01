Отключение воды в Одессе: перечень адресов и время восстановления

Человек ремонтирует кран. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе в воскресенье, 1 февраля, временно ограничили водоснабжение из-за аварийных и плановых ремонтных работ на сетях. Без воды остались жители сразу нескольких районов города, а кое-где восстановление затянется до завтрашнего дня.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщает "Инфоксводоканал".

Реклама

Читайте также:

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Больше всего отключений зафиксировано в центральной части города. По информации предприятия, подачу воды планируют восстановить после завершения работ, ориентировочно до 14:00. На отдельных участках ремонт продлится дольше — до 2 февраля.

ул. Дидрихсона

ул. Манежная

Старопортофранковская

ул. Скидановская

ул. Ольгиевская, 32

ул. Мечникова

ул. 10 Апреля

ул. Тараса Кузьмина

ул. Пишоновская

просп. Леси Украинки, 1-13

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Одессе дополнительной субвенции для ремонта социальных учреждений. Также мы писали, что в Одесской области сегодня одновременно действуют стабилизационные и аварийные ограничения.