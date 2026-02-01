Отключение воды в Одессе: перечень адресов и время восстановления

В Одессе без воды остались несколько улиц — когда восстановят
В Одессе в воскресенье, 1 февраля, временно ограничили водоснабжение из-за аварийных и плановых ремонтных работ на сетях. Без воды остались жители сразу нескольких районов города, а кое-где восстановление затянется до завтрашнего дня.
Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
Больше всего отключений зафиксировано в центральной части города. По информации предприятия, подачу воды планируют восстановить после завершения работ, ориентировочно до 14:00. На отдельных участках ремонт продлится дольше — до 2 февраля.
- ул. Дидрихсона
- ул. Манежная
- Старопортофранковская
- ул. Скидановская
- ул. Ольгиевская, 32
- ул. Мечникова
- ул. 10 Апреля
- ул. Тараса Кузьмина
- ул. Пишоновская
- просп. Леси Украинки, 1-13
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Одессе дополнительной субвенции для ремонта социальных учреждений. Также мы писали, что в Одесской области сегодня одновременно действуют стабилизационные и аварийные ограничения.
Читайте Новини.LIVE!