Главная Одесса В Одессе без воды остались несколько улиц — когда восстановят

В Одессе без воды остались несколько улиц — когда восстановят

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 11:47
Отключение воды в Одессе: перечень адресов и время восстановления
Человек ремонтирует кран. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе в воскресенье, 1 февраля, временно ограничили водоснабжение из-за аварийных и плановых ремонтных работ на сетях. Без воды остались жители сразу нескольких районов города, а кое-где восстановление затянется до завтрашнего дня.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщает "Инфоксводоканал".

В Одесі без води залишились кілька вулиць — коли відновлять - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Больше всего отключений зафиксировано в центральной части города. По информации предприятия, подачу воды планируют восстановить после завершения работ, ориентировочно до 14:00. На отдельных участках ремонт продлится дольше — до 2 февраля.

  • ул. Дидрихсона
  • ул. Манежная
  • Старопортофранковская
  • ул. Скидановская
  • ул. Ольгиевская, 32
  • ул. Мечникова
  • ул. 10 Апреля
  • ул. Тараса Кузьмина
  • ул. Пишоновская
  • просп. Леси Украинки, 1-13

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Одессе дополнительной субвенции для ремонта социальных учреждений. Также мы писали, что в Одесской области сегодня одновременно действуют стабилизационные и аварийные ограничения.

Одесса авария Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
