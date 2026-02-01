Відео
Україна
В Одесі без води залишились кілька вулиць — коли відновлять

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 11:47
Відключення води в Одесі: перелік адрес та час відновлення
Людина ремонтує кран. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі у неділю, 1 лютого, тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи на мережах. Без води залишилися мешканці одразу кількох районів міста, а подекуди відновлення затягнеться до завтрашнього дня.

Про це у неділю, 1 лютого, повідомляє "Інфоксводоканал".

Читайте також:
В Одесі без води залишились кілька вулиць — коли відновлять - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Найбільше відключень зафіксовано у центральній частині міста. За інформацією підприємства, подачу води планують відновити після завершення робіт, орієнтовно до 14:00. На окремих ділянках ремонт триватиме довше — до 2 лютого.

  • вул. Дідріхсона
  • вул. Манежна
  • вул. Старопортофранківська
  • вул. Скиданівська
  • вул. Ольгіївська, 32
  • вул. Мечникова
  • вул. 10 Квітня
  • вул. Тараса Кузьміна
  • вул. Пішонівська
  • просп. Лесі Українки, 1-13

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення Одесі додаткової субвенції для ремонту соціальних закладів. Також ми писали, що в Одеській області сьогодні одночасно діють стабілізаційні та аварійні обмеження.

Одеса аварія Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
