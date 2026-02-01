Відключення води в Одесі: перелік адрес та час відновлення

Людина ремонтує кран. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі у неділю, 1 лютого, тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи на мережах. Без води залишилися мешканці одразу кількох районів міста, а подекуди відновлення затягнеться до завтрашнього дня.

Про це у неділю, 1 лютого, повідомляє "Інфоксводоканал".

Де немає води в Одесі

Найбільше відключень зафіксовано у центральній частині міста. За інформацією підприємства, подачу води планують відновити після завершення робіт, орієнтовно до 14:00. На окремих ділянках ремонт триватиме довше — до 2 лютого.

вул. Дідріхсона

вул. Манежна

вул. Старопортофранківська

вул. Скиданівська

вул. Ольгіївська, 32

вул. Мечникова

вул. 10 Квітня

вул. Тараса Кузьміна

вул. Пішонівська

просп. Лесі Українки, 1-13

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення Одесі додаткової субвенції для ремонту соціальних закладів. Також ми писали, що в Одеській області сьогодні одночасно діють стабілізаційні та аварійні обмеження.