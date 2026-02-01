Відключення води в Одесі: перелік адрес та час відновлення

В Одесі без води залишились кілька вулиць — коли відновлять
В Одесі у неділю, 1 лютого, тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи на мережах. Без води залишилися мешканці одразу кількох районів міста, а подекуди відновлення затягнеться до завтрашнього дня.
Про це у неділю, 1 лютого, повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
Найбільше відключень зафіксовано у центральній частині міста. За інформацією підприємства, подачу води планують відновити після завершення робіт, орієнтовно до 14:00. На окремих ділянках ремонт триватиме довше — до 2 лютого.
- вул. Дідріхсона
- вул. Манежна
- вул. Старопортофранківська
- вул. Скиданівська
- вул. Ольгіївська, 32
- вул. Мечникова
- вул. 10 Квітня
- вул. Тараса Кузьміна
- вул. Пішонівська
- просп. Лесі Українки, 1-13
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення Одесі додаткової субвенції для ремонту соціальних закладів. Також ми писали, що в Одеській області сьогодні одночасно діють стабілізаційні та аварійні обмеження.
