Відключення світла на Одещині 1 лютого: аварійні та погодинні графіки

У неділю, 1 лютого, по всій Україні запровадять погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів та негоду. В Одеській області одночасно діятимуть стабілізаційні та аварійні обмеження. У частині районів світло вимикатимуть без попередження, а в інших — за графіками.

Про це повідомляють на офіційному сайті Укренерго та ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла: ситуація в Одесі

Зазначимо, наразі в області діють два типи відключень — аварійні та стабілізаційні. Аварійні вводять без графіків, коли навантаження на мережу різко зростає і вона не витримує обсягів споживання. Такі відключення неможливо спрогнозувати, їх скасовують лише після зменшення навантаження.

Частково в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському та Одеському районах, зокрема й в Одесі, мережа фізично не може передати потрібну кількість електроенергії. Тому там продовжують діяти саме аварійні відключення.

Стабілізаційні графіки застосовують у тих районах області, де технічний стан мереж дозволяє їх використовувати. Це прогнозовані обмеження, які вводять через дефіцит генерації електроенергії в країні після масованих атак РФ.

Нагадаємо, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням і повернути графіки відключень у частині районів Одещини.. Також ми писали, що пункти пропуску Молдови відновили роботу після технічного збою, спричиненого аварією в енергосистемі.