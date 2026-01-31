Відключення світла на Одещині 1 лютого: аварійні та погодинні графіки

Графіки відключення світла в Одесі — прогнози на завтра
У неділю, 1 лютого, по всій Україні запровадять погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів та негоду. В Одеській області одночасно діятимуть стабілізаційні та аварійні обмеження. У частині районів світло вимикатимуть без попередження, а в інших — за графіками.
Про це повідомляють на офіційному сайті Укренерго та ДТЕК.
Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графіки відключення світла: ситуація в Одесі
Зазначимо, наразі в області діють два типи відключень — аварійні та стабілізаційні. Аварійні вводять без графіків, коли навантаження на мережу різко зростає і вона не витримує обсягів споживання. Такі відключення неможливо спрогнозувати, їх скасовують лише після зменшення навантаження.
Частково в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському та Одеському районах, зокрема й в Одесі, мережа фізично не може передати потрібну кількість електроенергії. Тому там продовжують діяти саме аварійні відключення.
Стабілізаційні графіки застосовують у тих районах області, де технічний стан мереж дозволяє їх використовувати. Це прогнозовані обмеження, які вводять через дефіцит генерації електроенергії в країні після масованих атак РФ.
Нагадаємо, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням і повернути графіки відключень у частині районів Одещини.. Також ми писали, що пункти пропуску Молдови відновили роботу після технічного збою, спричиненого аварією в енергосистемі.
Читайте Новини.LIVE!