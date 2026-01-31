Відео
Головна Одеса Графіки відключення світла в Одесі — прогнози на завтра

Графіки відключення світла в Одесі — прогнози на завтра

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 20:41
Відключення світла на Одещині 1 лютого: аварійні та погодинні графіки
Ліхтарі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 1 лютого, по всій Україні запровадять погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів та негоду. В Одеській області одночасно діятимуть стабілізаційні та аварійні обмеження. У частині районів світло вимикатимуть без попередження, а в інших — за графіками. 

Про це повідомляють на офіційному сайті Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла: ситуація в Одесі

Зазначимо, наразі в області діють два типи відключень — аварійні та стабілізаційні. Аварійні вводять без графіків, коли навантаження на мережу різко зростає і вона не витримує обсягів споживання. Такі відключення неможливо спрогнозувати, їх скасовують лише після зменшення навантаження.

Частково в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському та Одеському районах, зокрема й в Одесі, мережа фізично не може передати потрібну кількість електроенергії. Тому там продовжують діяти саме аварійні відключення.

Стабілізаційні графіки застосовують у тих районах області, де технічний стан мереж дозволяє їх використовувати. Це прогнозовані обмеження, які вводять через дефіцит генерації електроенергії в країні після масованих атак РФ.

Нагадаємо, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням і повернути графіки відключень у частині районів Одещини.. Також ми писали, що пункти пропуску Молдови відновили роботу після технічного збою, спричиненого аварією в енергосистемі.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
