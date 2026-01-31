Відео
Головна Одеса ППП на кордоні з Молдовою працюють — ситуація на трасі Одеса-Рені

ППП на кордоні з Молдовою працюють — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 17:15
Кордон з Молдовою відкрили, але на трасі Одеса-Рені затори
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Пункти пропуску Молдови відновили роботу після технічного збою, спричиненого аварією в енергосистемі. Водночас на трасі Одеса-Рені водії й досі стоять у багатокілометрових заторах у напрямку кордону.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Паланки

Станом на зараз усі пункти пропуску Республіки Молдова працюють у штатному режимі, а обмеження для вантажного транспорту зняті. Раніше перетин кордону був ускладнений через аварійне відключення електроенергії та збій у центральних базах даних молдовської митниці. Частину процедур тимчасово проводили вручну, що значно сповільнило рух.

ППП на кордоні з Молдовою працюють — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Повідомлення Державної митної служби. Фото: скриншот з facebook

Попри це, ситуація на трасі Одеса-Рені залишається напруженою. Найскладніше біля Нижньодністровського національного парку, де дорога до КПП "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а рух на мапах позначений червоним кольором.

ППП на кордоні з Молдовою працюють — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" перевантажена в обидва боки. Затори тут позначені червоним кольором, що вказує на відчутну інтенсивність затримок.

ППП на кордоні з Молдовою працюють — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.

Нагадаємо, у Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні. Також ми писали, які поїзди з Одеси йдуть із запізненням

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
