Кордон з Молдовою відкрили, але на трасі Одеса-Рені затори

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Пункти пропуску Молдови відновили роботу після технічного збою, спричиненого аварією в енергосистемі. Водночас на трасі Одеса-Рені водії й досі стоять у багатокілометрових заторах у напрямку кордону.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Паланки

Станом на зараз усі пункти пропуску Республіки Молдова працюють у штатному режимі, а обмеження для вантажного транспорту зняті. Раніше перетин кордону був ускладнений через аварійне відключення електроенергії та збій у центральних базах даних молдовської митниці. Частину процедур тимчасово проводили вручну, що значно сповільнило рух.

Повідомлення Державної митної служби. Фото: скриншот з facebook

Попри це, ситуація на трасі Одеса-Рені залишається напруженою. Найскладніше біля Нижньодністровського національного парку, де дорога до КПП "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а рух на мапах позначений червоним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" перевантажена в обидва боки. Затори тут позначені червоним кольором, що вказує на відчутну інтенсивність затримок.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.

Нагадаємо, у Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні. Також ми писали, які поїзди з Одеси йдуть із запізненням.