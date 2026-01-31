Кордон з Молдовою відкрили, але на трасі Одеса-Рені затори

ППП на кордоні з Молдовою працюють — ситуація на трасі Одеса-Рені
Пункти пропуску Молдови відновили роботу після технічного збою, спричиненого аварією в енергосистемі. Водночас на трасі Одеса-Рені водії й досі стоять у багатокілометрових заторах у напрямку кордону.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори до Паланки
Станом на зараз усі пункти пропуску Республіки Молдова працюють у штатному режимі, а обмеження для вантажного транспорту зняті. Раніше перетин кордону був ускладнений через аварійне відключення електроенергії та збій у центральних базах даних молдовської митниці. Частину процедур тимчасово проводили вручну, що значно сповільнило рух.
Попри це, ситуація на трасі Одеса-Рені залишається напруженою. Найскладніше біля Нижньодністровського національного парку, де дорога до КПП "Паланка" та "Старокозаче — Тудора" майже паралізована. Колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а рух на мапах позначений червоним кольором.
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" перевантажена в обидва боки. Затори тут позначені червоним кольором, що вказує на відчутну інтенсивність затримок.
Затори до Орлівки та Рені
Ускладнений рух також фіксують на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Особливо завантажений напрямок до КПП "Орлівка", який є одним з основних пунктів перетину кордону з Румунією.
Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Проте на в’їзді в країну утворився затор, який позначений червоним кольором на картах.
Нагадаємо, у Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні. Також ми писали, які поїзди з Одеси йдуть із запізненням.
