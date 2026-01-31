Виїзд до Молдови: пропуск авто тимчасово призупинили

Автівки в черзі на перетин кордону. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На прикордонно-пропускних пунктах Одещини тимчасово припинили пропуск транспорту та товарів через збій у роботі митних баз даних Молдови. Причиною стали проблеми з електропостачанням і технічні несправності в центральних системах митної служби.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Повідомлення Державної митної служби. Фото: скриншот з facebook

Виїзд до Молдови неможливий

За їхніми даними, пропуск транспортних засобів і вантажів наразі не здійснюється через вихід з ладу центральних баз даних молдовських митних органів.

Водночас у Молдові повідомили, що збій стався після аварійного відключення електроенергії, спричиненого технічними проблемами в регіональній енергомережі. У кількох пунктах пропуску тимчасово зникло світло.

Повідомлення прикордонної служби РМ. Фото: скриншот з facebook

Пропуск здійснюється в ручному режимі

Для забезпечення роботи митних постів запустили резервні генератори. Водночас у центральному офісі Митної служби Молдови зафіксували технічні труднощі, які можуть впливати на проведення частини операцій.

Щоб уникнути повного блокування руху, митні процедури для людей, які вже перебувають у пунктах пропуску, тимчасово здійснюють у ручному режимі. Це може призвести до затримок і черг на кордоні.

Учасників дорожнього руху просять враховувати ситуацію під час планування поїздок і з розумінням поставитися до обмежень. Фахівці працюють над усуненням проблеми, про відновлення нормального режиму пропуску повідомлять додатково.

