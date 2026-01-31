Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Одесса Очереди на границе — таможенные системы Молдовы не работают

Очереди на границе — таможенные системы Молдовы не работают

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 13:51
Выезд в Молдову: пропуск авто временно приостановили
Машины в очереди на пересечение границы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На погранично-пропускных пунктах Одесской области временно прекратили пропуск транспорта и товаров из-за сбоя в работе таможенных баз данных Молдовы. Причиной стали проблемы с электроснабжением и технические неисправности в центральных системах таможенной службы.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

None - фото 1
Сообщение Государственной таможенной службы. Фото: скриншот с facebook

Выезд в Молдову невозможен

По их данным, пропуск транспортных средств и грузов пока не осуществляется из-за выхода из строя центральных баз данных молдавских таможенных органов.

В то же время в Молдове сообщили, что сбой произошел после аварийного отключения электроэнергии, вызванного техническими проблемами в региональной энергосети. В нескольких пунктах пропуска временно исчез свет.

None - фото 2
Сообщение пограничной службы РМ. Фото: скриншот с facebook

Пропуск осуществляется в ручном режиме

Для обеспечения работы таможенных постов запустили резервные генераторы. В то же время в центральном офисе Таможенной службы Молдовы зафиксировали технические трудности, которые могут влиять на проведение части операций.

Чтобы избежать полного блокирования движения, таможенные процедуры для людей, которые уже находятся в пунктах пропуска, временно осуществляют в ручном режиме. Это может привести к задержкам и очередям на границе.

Участников дорожного движения просят учитывать ситуацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к ограничениям. Специалисты работают над устранением проблемы, о восстановлении нормального режима пропуска сообщат дополнительно.

Напомним, в Молдове произошел частичный блэкаут из-за аварии в Украине. Также мы писали, что сейчас основные дороги Одесской области остаются проездными.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы таможня выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
