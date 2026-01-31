Границу с Молдовой открыли, но на трассе Одесса-Рени пробки

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Пункты пропуска Молдовы возобновили работу после технического сбоя, вызванного аварией в энергосистеме. В то же время на трассе Одесса-Рени водители до сих пор стоят в многокилометровых пробках в направлении границы.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки

По состоянию на сейчас все пункты пропуска Республики Молдова работают в штатном режиме, а ограничения для грузового транспорта сняты. Ранее пересечение границы было затруднено из-за аварийного отключения электроэнергии и сбоя в центральных базах данных молдавской таможни. Часть процедур временно проводили вручную, что значительно замедлило движение.

Сообщение Государственной таможенной службы. Фото: скриншот с facebook

Несмотря на это, ситуация на трассе Одесса-Рени остается напряженной. Сложнее всего возле Нижнеднестровского национального парка, где дорога к КПП "Паланка" и "Старокозачье — Тудора" почти парализована. Колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а движение на картах обозначено красным цветом.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" перегружен в обе стороны. Пробки здесь обозначены красным цветом, что указывает на ощутимую интенсивность задержек.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки и Рени

Затрудненное движение также фиксируют на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила. Особенно загружено направление к КПП "Орловка", который является одним из основных пунктов пересечения границы с Румынией.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Однако на въезде в страну образовалась пробка, которая обозначена красным цветом на картах.

Напомним, в Молдове произошел частичный блэкаут из-за аварии в Украине. Также мы писали, какие поезда из Одессы идут с опозданием.