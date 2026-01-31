Відео
Україна
Одещина поступово виходить з блекауту — де уже діють графіки

Одещина поступово виходить з блекауту — де уже діють графіки

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 17:40
Ситуація зі світлом на Одещині: що відомо станом на зараз
Ремонтна бригада ДТЕК у полі. Фото: кадр з відео

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням і повернути графіки відключень у частині районів Одещини. Водночас негода спричинила десятки нових аварій, які ремонтують просто посеред полів і на великій висоті.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Читайте також:

Одещина повертається до графіків відключення світла

За їхніми даними, у частині області вже знову діють погодинні графіки відключень замість аварійних обмежень.

Дізнатися, чи застосовують графіки саме для вашої адреси, можна на офіційному сайті ДТЕК або в чат-боті Telegram компанії.

Енергетики ліквідовують наслідки негоди

Водночас енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через сильний вітер, мороз і ожеледицю в області зафіксували велику кількість аварій на лініях електропередач. У деяких місцях ремонтні бригади працюють просто посеред поля, відновлюючи лінію на висоті, що дорівнює приблизно шостому поверху будинку.

Фахівці наголошують, що роботи ускладнюють крижаний вітер і складний доступ до пошкоджених ділянок мережі. Попри це, бригади працюють безперервно, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки жителів області.

Енергетики закликають мешканців стежити за офіційними повідомленнями та з розумінням поставитися до тимчасових перебоїв, спричинених погодними умовами.

Нагадаємо, після масштабного відключення світла на Одещині енергетики вже відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури. Також ми писали, що у Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
