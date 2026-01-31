Ситуація зі світлом на Одещині: що відомо станом на зараз

Одещина поступово виходить з блекауту — де уже діють графіки
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням і повернути графіки відключень у частині районів Одещини. Водночас негода спричинила десятки нових аварій, які ремонтують просто посеред полів і на великій висоті.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Одещина повертається до графіків відключення світла
За їхніми даними, у частині області вже знову діють погодинні графіки відключень замість аварійних обмежень.
Дізнатися, чи застосовують графіки саме для вашої адреси, можна на офіційному сайті ДТЕК або в чат-боті Telegram компанії.
Енергетики ліквідовують наслідки негоди
Водночас енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через сильний вітер, мороз і ожеледицю в області зафіксували велику кількість аварій на лініях електропередач. У деяких місцях ремонтні бригади працюють просто посеред поля, відновлюючи лінію на висоті, що дорівнює приблизно шостому поверху будинку.
Фахівці наголошують, що роботи ускладнюють крижаний вітер і складний доступ до пошкоджених ділянок мережі. Попри це, бригади працюють безперервно, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки жителів області.
Енергетики закликають мешканців стежити за офіційними повідомленнями та з розумінням поставитися до тимчасових перебоїв, спричинених погодними умовами.
Нагадаємо, після масштабного відключення світла на Одещині енергетики вже відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури. Також ми писали, що у Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні.
