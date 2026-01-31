Ситуация со светом в Одесской области: что известно по состоянию на сейчас

Ремонтная бригада ДТЭК в поле. Фото: кадр из видео

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением и вернуть графики отключений в части районов Одесской области. В то же время непогода вызвала десятки новых аварий, которые ремонтируют прямо посреди полей и на большой высоте.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Одесская область возвращается к графикам отключения света

По их данным, в части области уже снова действуют почасовые графики отключений вместо аварийных ограничений.

Узнать, применяют ли графики именно для вашего адреса, можно на официальном сайте ДТЭК или в чат-боте Telegram компании.

Энергетики ликвидируют последствия непогоды

В то же время энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из-за сильного ветра, мороза и гололеда в области зафиксировали большое количество аварий на линиях электропередач. В некоторых местах ремонтные бригады работают прямо посреди поля, восстанавливая линию на высоте, равной приблизительно шестому этажу дома.

Специалисты отмечают, что работы затрудняют ледяной ветер и сложный доступ к поврежденным участкам сети. Несмотря на это, бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей области.

Энергетики призывают жителей следить за официальными сообщениями и с пониманием отнестись к временным перебоям, вызванным погодными условиями.

Напомним, после масштабного отключения света в Одесской области энергетики уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Также мы писали, что в Молдове произошел частичный блэкаут из-за аварии в Украине.