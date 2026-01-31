Когда восстановят свет в Одесской области после непогоды

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

После масштабного отключения света в Одесской области энергетики уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Бытовых потребителей подключают постепенно, однако из-за непогоды и последствий обстрелов работы продолжаются сложнее, чем планировалось.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Энергетики сообщают, что сейчас все силы направлены на восстановление электроснабжения в жилых районах там, где позволяет техническое состояние сетей. Впрочем, ситуацию существенно осложняют как повреждения после обстрелов, так и штормовая погода.

По состоянию на утро 31 января из-за непогоды были обесточены 97 высоковольтных линий и около 2,6 тысячи трансформаторных подстанций разного класса напряжения. Без электричества остались более 300 тысяч семей в пяти районах области.

Критическую инфраструктуру в Одесской области уже запитали

Часть оборудования уже удалось отремонтировать, и бригады продолжают работать круглосуточно. Однако ремонты затрудняют сильные порывы ветра, из-за которых провода опасно раскачиваются, а также заметенные и размокшие дороги в полях — спецтехника иногда застревает в снегу и грязи.

В энергокомпании отмечают, что жители Одесского района и самой Одессы вторые сутки остаются без света из-за тяжелых аварийных работ накануне и ночной непогоды. Также есть населенные пункты в других районах области, где люди находятся без электроснабжения уже несколько дней из-за масштабных последствий стихии.

В то же время в чат-боте ДТЭК появилась информация об ориентировочном времени восстановления электроснабжения. По данным сервиса, в большинстве районов области свет планируют вернуть до 20:00, если не помешают новые аварии или ухудшение погоды.

Напомним, в Одесской области по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии. Также мы писали, что в Молдове произошел частичный блэкаут из-за аварии в Украине.