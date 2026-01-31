Коли відновлять світло в Одеській області після негоди

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після масштабного відключення світла на Одещині енергетики вже відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури. Побутових споживачів підключають поступово, однак через негоду та наслідки обстрілів роботи тривають складніше, ніж планувалося.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Реклама

Читайте також:

Скільки абонентів без світла на Одещині

Енергетики повідомляють, що нині всі сили спрямовані на відновлення електропостачання в житлових районах там, де дозволяє технічний стан мереж. Утім, ситуацію суттєво ускладнюють як пошкодження після обстрілів, так і штормова погода.

Реклама

Станом на ранок 31 січня через негоду було знеструмлено 97 високовольтних ліній та близько 2,6 тисячі трансформаторних підстанцій різного класу напруги. Без електрики залишилися понад 300 тисяч родин у п’яти районах області.

Критичну інфраструктуру на Одещині уже заживили

Частину обладнання вже вдалося відремонтувати, і бригади продовжують працювати цілодобово. Проте ремонти ускладнюють сильні пориви вітру, через які дроти небезпечно розгойдуються, а також заметені та розмоклі дороги в полях — спецтехніка подекуди застрягає у снігу й багнюці.

Реклама

В енергокомпанії зазначають, що мешканці Одеського району та самої Одеси другу добу залишаються без світла через важкі аварійні роботи напередодні та нічну негоду. Також є населені пункти в інших районах області, де люди перебувають без електропостачання вже кілька днів через масштабні наслідки стихії.

Водночас у чат-боті ДТЕК з’явилася інформація про орієнтовний час відновлення електропостачання. За даними сервісу, у більшості районів області світло планують повернути до 20:00, якщо не завадять нові аварії чи погіршення погоди.

Реклама

Нагадаємо, на Одещині за командою Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії. Також ми писали, що у Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні.