Отключение света в Одесской области 1 февраля: аварийные и почасовые графики

В воскресенье, 1 февраля, по всей Украине введут почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов и непогоды. В Одесской области одновременно будут действовать стабилизационные и аварийные ограничения. В части районов свет будут выключать без предупреждения, а в других — по графикам.

Об этом сообщается на официальном сайте Укрэнерго и ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Графики отключения света: ситуация в Одессе

Отметим, сейчас в области действуют два типа отключений — аварийные и стабилизационные. Аварийные вводят без графиков, когда нагрузка на сеть резко возрастает и она не выдерживает объемов потребления. Такие отключения невозможно спрогнозировать, их отменяют только после уменьшения нагрузки.

Частично в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском районах, в том числе и в Одессе, сеть физически не может передать нужное количество электроэнергии. Поэтому там продолжают действовать именно аварийные отключения.

Стабилизационные графики применяют в тех районах области, где техническое состояние сетей позволяет их использовать. Это прогнозируемые ограничения, которые вводят из-за дефицита генерации электроэнергии в стране после массированных атак РФ.

Напомним, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением и вернуть графики отключений в части районов Одесской области. Также мы писали, что пункты пропуска Молдовы возобновили работу после технического сбоя, вызванного аварией в энергосистеме.