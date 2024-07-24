Відключення світла в Одесі сьогодні: список адрес

Без світла попри черги — кому з одеситів варто приготуватись
Сьогодні, 24липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 1-а Виноградна, 2 — 37,
- 1-а Пересипська, 1,
- 2-а Виноградна, 1 — 34,
- 3-я Виноградна, 1 — 25,
- вул. Четверта, 1 — 58,
- Авангардна, 1 — 31,
- Авдєєва-Чорноморського, 1,
- Агрономічна, 1 — 220,
- Ак. Воробйова, 5 — 18, 26 — 34,
- Ананьївська, 1 — 26,
- Бадаєва, 1 — 72,
- Бехтерева, 2 — 44,
- Біляївська, 1 — 11,
- Бориса Жолкова, 2 — 25,
- Вапняна, 1 — 47,
- Вапняне селище, 4 — 12,
- Висока, 1 — 20,
- Виставочна, 2 — 32,
- Вітрогонова, 1 — 31,
- Вітчизняна, 1 — 34,
- Володимира Винниченка, 26 — 59,
- Генерала Гудовича, 1 — 39,
- Гордієнка, 1 — 70,
- Грибоєдова, 1 — 20,
- Гріна, 2 — 23,
- Трусовська (Далекосхідна), 1 — 19,
- Мінаєвська (Декабристів), 2 — 50,
- Деревообробна, 1 — 86,
- Дорожня, 1 — 22,
- Караїмська (Зорінська), 3 — 30,
- Івана Мазепи, 1 — 43,
- Іспанська, 1 — 36,
- Кільцева, 1 — 12,
- Котляревського, 12,
- Коцюбинського, 1 — 21,
- Кривобалківська, 1 — 38,
- Юзефа Крашевського (Крилова), 1 — 19,
- Кругова, 1 — 36,
- Крушельницького, 1 — 37,
- Куниці, 1 — 17,
- Лавкова, 1 — 45,
- Левадна, 1 — 16, 22 — 26,
- Листяна, 1 — 13,
- Шевальових (Лізи Чайкіної), 1 — 19,
- Літня, 1 — 41,
- Котлєєвська (Ломоносова), 1 — 4, 20,
- Маловського, 3 — 32,
- Матюшенка, 2, 25 — 58,
- Мацієвської, 1 — 44,
- Металістів, 1 — 15,
- Миколи Боровського, 1 — 102,
- Миколи Міхновського, 1 — 63,
- Мирна, 1 — 29,
- Михайла Грушевського, 2 — 52,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 1 — 43,
- Молодіжна, 1 — 49,
- Нежданової, 1 — 129,
- Нерубайська, 4 — 30,
- Нечуя-Левицького, 4 — 16,
- Нікітіна, 10 — 71,
- Чигиринська (Новомосковська), 19,
- Обривиста, 1 — 22,
- Одеська, 1 — 58,
- Озерна, 26 — 66,
- Осіння, 1 — 12,
- Павлодарського, 1 — 76,
- Паркова, 4 — 81,
- Пассіонарії, 1 — 26,
- Саймона Літмана (Пестеля), 1 — 97,
- Петра Івахненка, 30,
- Плієва, 1,
- Поштова, 1 — 86,
- Праведників світу, 7 — 86,
- Промислова, 1 — 195,
- Професора Коровицького, 1 — 151,
- Проценка, 1 — 26, 40 — 50,
- Радіальна, 1 — 4,
- Рачкова, 4 — 14,
- Різдвяна, 1 — 12,
- Романа Шухевича, 1 — 36,
- Савранська, 1 — 28,
- Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 3 — 44,
- Самодіяльна, 1 — 34,
- Сашка Хорошенко, 1 — 53,
- Світла, 1 — 14,
- Селищна, 1 — 35,
- Семена Палія, 77,
- Сергія Ядова, 1 — 68,
- Слобідська, 1 — 44,
- Соціальна, 3 — 24,
- Стельмаха, 2 — 44,
- Тарутинська, 1 — 13,
- Тиха, 2 — 52,
- Андрія Сови (Тургенєва), 1 — 24,
- Українська, 1 — 20,
- Усатівська, 1 — 39,
- Училищна, 1 — 47,
- Хавкіна, 2 — 74,
- Хімічна, 1 — 12, 200 — 216,
- Хуторська, 1 — 24, 81 — 95,
- Цебриковська, 1 — 13,
- Шилова, 1 — 42,
- Архітектора Нештурхи (Ширшова), 10 — 77,
- Ядова, 8, 61,
- Нерубайская/Училищна, 34,
- пл. Молоді, 2, 17А,
- пров. 1-й Вапняний, 1 — 11,
- пров. 1-й Деревообробний, 1 — 27,
- пров. 1-й Ключовий, 1 — 17,
- пров. 1-й Наявний, 3 — 7,
- пров. 1-й Пересипський, 1 — 19,
- пров. 1-й Польовий, 2 — 14,
- пров. 1-й Студентський, 1 — 19,
- пров. 1-й Ювілейний, 1 — 12,
- пров. 2-й Деревообробний, 1 — 40,
- пров. 2-й Ключовий, 1 — 15,
- пров. 2-й Наявний, 1 — 12,
- пров. 2-й Польовий, 1 — 3,
- пров. 2-й Студентський, 1 — 19,
- пров. 2-й Хімічний, 7,
- пров. 2-й Ювілейний, 2 — 14,
- пров. 3-й Деревообробний, 1 — 91,
- пров. 3-й Наявний, 1 — 9,
- пров. 3-й Студентський, 2 — 8,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- пров. 3-й Хімічний, 1 — 14,
- пров. 4-й Деревообробний, 1 — 117,
- пров. 4-й Наявний, 2 — 7,
- пров. 4-й Студентський, 1 — 15,
- пров. 5-й Деревообробний, 2 — 147,
- пров. 5-й Наявний, 1 — 5,
- пров. 5-й Студентський, 1 — 12,
- пров. 6-й Наявний, 2 — 9,
- пров. 7-й Наявний, 4 — 10,
- пров. Агрономічний, 1 — 8,
- пров. Бадаєва, 1 — 21,
- пров. Іспанський, 1 — 3, 17,
- пров. Кілевий, 1 — 9,
- пров. Ключовий, 3 — 21,
- пров. Ковиловий, 1 — 17,
- пров. Крижанівський, 1 — 28,
- пров. Круговий, 1 — 13,
- пров. Крушельницькій, 1 — 5,
- пров. Любашовський, 1 — 19,
- пров. Людмили Гінзбург, 1 — 12,
- пров. Мастерській, 1 — 11,
- пров. Москеті, 1 — 11,
- пров. Нафтовиків, 3 — 9,
- пров. Нежданової, 1 — 8,
- пров. Новий, 1 — 14,
- пров. Одеський, 3 — 15,
- пров. Оранжерейний, 1 — 20,
- пров. Парковий, 1 — 8,
- пров. Цукровий (пров. Пестеля), 5 — 12,
- пров. Петра Калнишевського, 1 — 10,
- пров. Поштовий, 1 — 9,
- пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1 — 15,
- пров. Промисловий, 1 — 38,
- пров. Саранський, 5, 9,
- пров. Севастопольський, 2 — 18,
- пров. Селищний, 3 — 11,
- пров. Сумський, 2 — 28,
- пров. Шахтинський, 1 — 46,
- пров. Шебелинський, 1 — 27,
- пров. Ширяєвський, 21, 28,
- просп. Зелений, 1 — 31,
- узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23,
- узвіз Латвійський, 1 — 27,
- узвіз Мацієвської, 25а,
- узвіз Слобідський, 27б, 29,
Роботи до 17:00.
- Семена Палія, 68, 70,
- Маріупольська (Ростовська), 2,
- Лісна, 2 — 12,
- Садова, 1 — 18,
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
Читайте Новини.LIVE!