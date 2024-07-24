Відключення світла в Одесі сьогодні: список адрес

Відключення світла в Одесі сьогодні, 24 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 24липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:

1-а Виноградна, 2 — 37,

1-а Пересипська, 1,

2-а Виноградна, 1 — 34,

3-я Виноградна, 1 — 25,

вул. Четверта, 1 — 58,

Авангардна, 1 — 31,

Авдєєва-Чорноморського, 1,

Агрономічна, 1 — 220,

Ак. Воробйова, 5 — 18, 26 — 34,

Ананьївська, 1 — 26,

Бадаєва, 1 — 72,

Бехтерева, 2 — 44,

Біляївська, 1 — 11,

Бориса Жолкова, 2 — 25,

Вапняна, 1 — 47,

Вапняне селище, 4 — 12,

Висока, 1 — 20,

Виставочна, 2 — 32,

Вітрогонова, 1 — 31,

Вітчизняна, 1 — 34,

Володимира Винниченка, 26 — 59,

Генерала Гудовича, 1 — 39,

Гордієнка, 1 — 70,

Грибоєдова, 1 — 20,

Гріна, 2 — 23,

Трусовська (Далекосхідна), 1 — 19,

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Кільцева, 1 — 12,

Котляревського, 12,

Коцюбинського, 1 — 21,

Кривобалківська, 1 — 38,

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Кругова, 1 — 36,

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Куниці, 1 — 17,

Лавкова, 1 — 45,

Левадна, 1 — 16, 22 — 26,

Листяна, 1 — 13,

Шевальових (Лізи Чайкіної), 1 — 19,

Літня, 1 — 41,

Котлєєвська (Ломоносова), 1 — 4, 20,

Маловського, 3 — 32,

Матюшенка, 2, 25 — 58,

Мацієвської, 1 — 44,

Металістів, 1 — 15,

Миколи Боровського, 1 — 102,

Миколи Міхновського, 1 — 63,

Мирна, 1 — 29,

Михайла Грушевського, 2 — 52,

Петра Болбочана (Мічуріна), 1 — 43,

Молодіжна, 1 — 49,

Нежданової, 1 — 129,

Нерубайська, 4 — 30,

Нечуя-Левицького, 4 — 16,

Нікітіна, 10 — 71,

Чигиринська (Новомосковська), 19,

Обривиста, 1 — 22,

Одеська, 1 — 58,

Озерна, 26 — 66,

Осіння, 1 — 12,

Павлодарського, 1 — 76,

Паркова, 4 — 81,

Пассіонарії, 1 — 26,

Саймона Літмана (Пестеля), 1 — 97,

Петра Івахненка, 30,

Плієва, 1,

Поштова, 1 — 86,

Праведників світу, 7 — 86,

Промислова, 1 — 195,

Професора Коровицького, 1 — 151,

Проценка, 1 — 26, 40 — 50,

Радіальна, 1 — 4,

Рачкова, 4 — 14,

Різдвяна, 1 — 12,

Романа Шухевича, 1 — 36,

Савранська, 1 — 28,

Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 3 — 44,

Самодіяльна, 1 — 34,

Сашка Хорошенко, 1 — 53,

Світла, 1 — 14,

Селищна, 1 — 35,

Семена Палія, 77,

Сергія Ядова, 1 — 68,

Слобідська, 1 — 44,

Соціальна, 3 — 24,

Стельмаха, 2 — 44,

Тарутинська, 1 — 13,

Тиха, 2 — 52,

Андрія Сови (Тургенєва), 1 — 24,

Українська, 1 — 20,

Усатівська, 1 — 39,

Училищна, 1 — 47,

Хавкіна, 2 — 74,

Хімічна, 1 — 12, 200 — 216,

Хуторська, 1 — 24, 81 — 95,

Цебриковська, 1 — 13,

Шилова, 1 — 42,

Архітектора Нештурхи (Ширшова), 10 — 77,

Ядова, 8, 61,

Нерубайская/Училищна, 34,

пл. Молоді, 2, 17А,

пров. 1-й Вапняний, 1 — 11,

пров. 1-й Деревообробний, 1 — 27,

пров. 1-й Ключовий, 1 — 17,

пров. 1-й Наявний, 3 — 7,

пров. 1-й Пересипський, 1 — 19,

пров. 1-й Польовий, 2 — 14,

пров. 1-й Студентський, 1 — 19,

пров. 1-й Ювілейний, 1 — 12,

пров. 2-й Деревообробний, 1 — 40,

пров. 2-й Ключовий, 1 — 15,

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пров. 2-й Польовий, 1 — 3,

пров. 2-й Студентський, 1 — 19,

пров. 2-й Хімічний, 7,

пров. 2-й Ювілейний, 2 — 14,

пров. 3-й Деревообробний, 1 — 91,

пров. 3-й Наявний, 1 — 9,

пров. 3-й Студентський, 2 — 8,

пров. 3-й Східчастий, 11,

пров. 3-й Хімічний, 1 — 14,

пров. 4-й Деревообробний, 1 — 117,

пров. 4-й Наявний, 2 — 7,

пров. 4-й Студентський, 1 — 15,

пров. 5-й Деревообробний, 2 — 147,

пров. 5-й Наявний, 1 — 5,

пров. 5-й Студентський, 1 — 12,

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пров. Кілевий, 1 — 9,

пров. Ключовий, 3 — 21,

пров. Ковиловий, 1 — 17,

пров. Крижанівський, 1 — 28,

пров. Круговий, 1 — 13,

пров. Крушельницькій, 1 — 5,

пров. Любашовський, 1 — 19,

пров. Людмили Гінзбург, 1 — 12,

пров. Мастерській, 1 — 11,

пров. Москеті, 1 — 11,

пров. Нафтовиків, 3 — 9,

пров. Нежданової, 1 — 8,

пров. Новий, 1 — 14,

пров. Одеський, 3 — 15,

пров. Оранжерейний, 1 — 20,

пров. Парковий, 1 — 8,

пров. Цукровий (пров. Пестеля), 5 — 12,

пров. Петра Калнишевського, 1 — 10,

пров. Поштовий, 1 — 9,

пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1 — 15,

пров. Промисловий, 1 — 38,

пров. Саранський, 5, 9,

пров. Севастопольський, 2 — 18,

пров. Селищний, 3 — 11,

пров. Сумський, 2 — 28,

пров. Шахтинський, 1 — 46,

пров. Шебелинський, 1 — 27,

пров. Ширяєвський, 21, 28,

просп. Зелений, 1 — 31,

узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23,

узвіз Латвійський, 1 — 27,

узвіз Мацієвської, 25а,

узвіз Слобідський, 27б, 29,

Роботи до 17:00.

Семена Палія, 68, 70,

Маріупольська (Ростовська), 2,

Лісна, 2 — 12,

Садова, 1 — 18,

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.