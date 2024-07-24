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Без світла попри черги — кому з одеситів варто приготуватись

24 липня 2024 10:02
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні: список адрес
Відключення світла в Одесі сьогодні, 24 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 24липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • 1-а Виноградна, 2 — 37,  
  • 1-а Пересипська, 1,  
  • 2-а Виноградна, 1 — 34,  
  • 3-я Виноградна, 1 — 25,  
  • вул. Четверта, 1 — 58,  
  • Авангардна, 1 — 31,  
  • Авдєєва-Чорноморського, 1,  
  • Агрономічна, 1 — 220,  
  • Ак. Воробйова, 5 — 18, 26 — 34,  
  • Ананьївська, 1 — 26,  
  • Бадаєва, 1 — 72,  
  • Бехтерева, 2 — 44,  
  • Біляївська, 1 — 11,  
  • Бориса Жолкова, 2 — 25,  
  • Вапняна, 1 — 47,  
  • Вапняне селище, 4 — 12,  
  • Висока, 1 — 20,  
  • Виставочна, 2 — 32,  
  • Вітрогонова, 1 — 31,  
  • Вітчизняна, 1 — 34,  
  • Володимира Винниченка, 26 — 59,  
  • Генерала Гудовича, 1 — 39,  
  • Гордієнка, 1 — 70,  
  • Грибоєдова, 1 — 20,  
  • Гріна, 2 — 23,  
  • Трусовська (Далекосхідна), 1 — 19,  
  • Мінаєвська (Декабристів), 2 — 50,  
  • Деревообробна, 1 — 86,  
  • Дорожня, 1 — 22,  
  • Караїмська (Зорінська), 3 — 30,  
  • Івана Мазепи, 1 — 43,  
  • Іспанська, 1 — 36,  
  • Кільцева, 1 — 12,  
  • Котляревського, 12,  
  • Коцюбинського, 1 — 21,  
  • Кривобалківська, 1 — 38,  
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 1 — 19,  
  • Кругова, 1 — 36,  
  • Крушельницького, 1 — 37,  
  • Куниці, 1 — 17,  
  • Лавкова, 1 — 45,  
  • Левадна, 1 — 16, 22 — 26,  
  • Листяна, 1 — 13,  
  • Шевальових (Лізи Чайкіної), 1 — 19,  
  • Літня, 1 — 41,  
  • Котлєєвська (Ломоносова), 1 — 4, 20,  
  • Маловського, 3 — 32,  
  • Матюшенка, 2, 25 — 58,  
  • Мацієвської, 1 — 44,  
  • Металістів, 1 — 15,  
  • Миколи Боровського, 1 — 102,  
  • Миколи Міхновського, 1 — 63,  
  • Мирна, 1 — 29,  
  • Михайла Грушевського, 2 — 52,  
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 1 — 43,  
  • Молодіжна, 1 — 49,  
  • Нежданової, 1 — 129,  
  • Нерубайська, 4 — 30,  
  • Нечуя-Левицького, 4 — 16,  
  • Нікітіна, 10 — 71,  
  • Чигиринська (Новомосковська), 19,  
  • Обривиста, 1 — 22,  
  • Одеська, 1 — 58,  
  • Озерна, 26 — 66,  
  • Осіння, 1 — 12,  
  • Павлодарського, 1 — 76,  
  • Паркова, 4 — 81,  
  • Пассіонарії, 1 — 26,  
  • Саймона Літмана (Пестеля), 1 — 97,  
  • Петра Івахненка, 30,  
  • Плієва, 1,  
  • Поштова, 1 — 86,  
  • Праведників світу, 7 — 86,  
  • Промислова, 1 — 195,  
  • Професора Коровицького, 1 — 151,  
  • Проценка, 1 — 26, 40 — 50,  
  • Радіальна, 1 — 4,  
  • Рачкова, 4 — 14,  
  • Різдвяна, 1 — 12,  
  • Романа Шухевича, 1 — 36,  
  • Савранська, 1 — 28,  
  • Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 3 — 44,  
  • Самодіяльна, 1 — 34,  
  • Сашка Хорошенко, 1 — 53,  
  • Світла, 1 — 14,  
  • Селищна, 1 — 35,  
  • Семена Палія, 77,  
  • Сергія Ядова, 1 — 68,  
  • Слобідська, 1 — 44,  
  • Соціальна, 3 — 24,  
  • Стельмаха, 2 — 44,  
  • Тарутинська, 1 — 13,  
  • Тиха, 2 — 52,  
  • Андрія Сови (Тургенєва), 1 — 24,  
  • Українська, 1 — 20,  
  • Усатівська, 1 — 39,  
  • Училищна, 1 — 47,  
  • Хавкіна, 2 — 74,  
  • Хімічна, 1 — 12, 200 — 216,  
  • Хуторська, 1 — 24, 81 — 95,  
  • Цебриковська, 1 — 13,  
  • Шилова, 1 — 42,  
  • Архітектора Нештурхи (Ширшова), 10 — 77,  
  • Ядова, 8, 61,  
  • Нерубайская/Училищна, 34,  
  • пл. Молоді, 2, 17А,  
  • пров. 1-й Вапняний, 1 — 11,  
  • пров. 1-й Деревообробний, 1 — 27,  
  • пров. 1-й Ключовий, 1 — 17,  
  • пров. 1-й Наявний, 3 — 7,  
  • пров. 1-й Пересипський, 1 — 19,  
  • пров. 1-й Польовий, 2 — 14,  
  • пров. 1-й Студентський, 1 — 19,  
  • пров. 1-й Ювілейний, 1 — 12,  
  • пров. 2-й Деревообробний, 1 — 40,  
  • пров. 2-й Ключовий, 1 — 15,  
  • пров. 2-й Наявний, 1 — 12,  
  • пров. 2-й Польовий, 1 — 3,  
  • пров. 2-й Студентський, 1 — 19,  
  • пров. 2-й Хімічний, 7,  
  • пров. 2-й Ювілейний, 2 — 14,  
  • пров. 3-й Деревообробний, 1 — 91,  
  • пров. 3-й Наявний, 1 — 9,  
  • пров. 3-й Студентський, 2 — 8,  
  • пров. 3-й Східчастий, 11,  
  • пров. 3-й Хімічний, 1 — 14,  
  • пров. 4-й Деревообробний, 1 — 117,  
  • пров. 4-й Наявний, 2 — 7,  
  • пров. 4-й Студентський, 1 — 15,  
  • пров. 5-й Деревообробний, 2 — 147,  
  • пров. 5-й Наявний, 1 — 5,  
  • пров. 5-й Студентський, 1 — 12,  
  • пров. 6-й Наявний, 2 — 9,  
  • пров. 7-й Наявний, 4 — 10,  
  • пров. Агрономічний, 1 — 8,  
  • пров. Бадаєва, 1 — 21,  
  • пров. Іспанський, 1 — 3, 17,  
  • пров. Кілевий, 1 — 9,  
  • пров. Ключовий, 3 — 21,  
  • пров. Ковиловий, 1 — 17,
  • пров. Крижанівський, 1 — 28,  
  • пров. Круговий, 1 — 13,  
  • пров. Крушельницькій, 1 — 5,  
  • пров. Любашовський, 1 — 19,  
  • пров. Людмили Гінзбург, 1 — 12,  
  • пров. Мастерській, 1 — 11,  
  • пров. Москеті, 1 — 11,  
  • пров. Нафтовиків, 3 — 9,  
  • пров. Нежданової, 1 — 8,  
  • пров. Новий, 1 — 14,  
  • пров. Одеський, 3 — 15,  
  • пров. Оранжерейний, 1 — 20,  
  • пров. Парковий, 1 — 8,  
  • пров. Цукровий (пров. Пестеля), 5 — 12,  
  • пров. Петра Калнишевського, 1 — 10,  
  • пров. Поштовий, 1 — 9,  
  • пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський), 1 — 15,  
  • пров. Промисловий, 1 — 38,  
  • пров. Саранський, 5, 9,  
  • пров. Севастопольський, 2 — 18,  
  • пров. Селищний, 3 — 11,  
  • пров. Сумський, 2 — 28,  
  • пров. Шахтинський, 1 — 46,  
  • пров. Шебелинський, 1 — 27,  
  • пров. Ширяєвський, 21, 28,  
  • просп. Зелений, 1 — 31,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23,
  • узвіз Латвійський, 1 — 27,
  • узвіз Мацієвської, 25а,
  • узвіз Слобідський, 27б, 29,

Роботи до 17:00.

  • Семена Палія, 68, 70,
  • Маріупольська (Ростовська), 2,
  • Лісна, 2 — 12,
  • Садова, 1 — 18,

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

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