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У кого в Одесі сьогодні до вечора не буде світла — адреси відключень

23 липня 2024 10:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні: адреси
Свічка горить у темряві. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 23 липня, сотні одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

  • Краснова, 8; 
  • Люстдорфська дор., 29, 29а,б;  
    Роботи до 16:30;
  • Інглезі, 12 — 18;  
  • Космонавтів, 17 — 68;  
  • Г. Петрова, 1 — 27;  
  • пров. Вишневського, 13/1;  
  • Варненська, 6 — 13;  
  • Івана та Юрія Лип, 23 — 41;  
  • Комарова, 1 — 41;  
  • Світанку, 1 — 79;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Аеродромний, 1 — 12;  
    Роботи до 17:00;
  • Симоненка, 62;  
  • пр. Свободи, 52;  
    Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 110 — 118;  
  • Утьосова, 14 — 15;  
    Роботи до 17:00;
  • Заславського, 3 — 12;  
  • Успенська, 119 — 129;  
  • Утьосова, 3 — 11;  
  • С. Ріхтера, 33 — 130;  
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • Ол. Косяченка, 2 — 54;  
  • Т. Тесс, 3 — 43;  
  • Радісна, 32 — 116;  
  • пров. Кострова, 7 — 37;  
  • Богуна, 6 — 21;  
  • Кострова, 30;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузьковий, 2/2;  
  • пров. Килимовий, 5 — 9;  
  • проїзд Бузьковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20 — 33;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7 — 46;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 167;  
  • Клименко, 25, 33в;  
  • Дубова, 1 — 31;  
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • пров. 1-й, 3-й Кипарисний, 1 — 4;  
  • Профспілкова, 2 — 34;  
  • пров. Конструкторський, 1 — 11;  
  • пров. Джутовий, 1 — 10;  
  • Пшенична, 7 — 24;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;  
  • пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;  
  • пров. Радіальний, 1 — 10;  
  • Ц. Аеропорт, 1 — 23;  
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі деякі жителя залишились без водопостачання через ремонтні роботи. Повністю повернути воду у домівки одеситів обіцяють до кінця доби, але декому пощастить раніше. Зі списком відключень можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

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