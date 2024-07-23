Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні: адреси

У кого в Одесі сьогодні до вечора не буде світла — адреси відключень
Сьогодні, 23 липня, сотні одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- Краснова, 8;
- Люстдорфська дор., 29, 29а,б;
Роботи до 16:30;
- Інглезі, 12 — 18;
- Космонавтів, 17 — 68;
- Г. Петрова, 1 — 27;
- пров. Вишневського, 13/1;
- Варненська, 6 — 13;
- Івана та Юрія Лип, 23 — 41;
- Комарова, 1 — 41;
- Світанку, 1 — 79;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Аеродромний, 1 — 12;
Роботи до 17:00;
- Симоненка, 62;
- пр. Свободи, 52;
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 110 — 118;
- Утьосова, 14 — 15;
Роботи до 17:00;
- Заславського, 3 — 12;
- Успенська, 119 — 129;
- Утьосова, 3 — 11;
- С. Ріхтера, 33 — 130;
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Ол. Косяченка, 2 — 54;
- Т. Тесс, 3 — 43;
- Радісна, 32 — 116;
- пров. Кострова, 7 — 37;
- Богуна, 6 — 21;
- Кострова, 30;
- Платанова, 1 — 126;
- пров. 1-й, 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузьковий, 2/2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузьковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 33;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7 — 46;
- Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 167;
- Клименко, 25, 33в;
- Дубова, 1 — 31;
- Гранатна, 28 — 54;
- пров. 1-й, 3-й Кипарисний, 1 — 4;
- Профспілкова, 2 — 34;
- пров. Конструкторський, 1 — 11;
- пров. Джутовий, 1 — 10;
- Пшенична, 7 — 24;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;
- пров. Радіальний, 1 — 10;
- Ц. Аеропорт, 1 — 23;
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі деякі жителя залишились без водопостачання через ремонтні роботи. Повністю повернути воду у домівки одеситів обіцяють до кінця доби, але декому пощастить раніше. Зі списком відключень можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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