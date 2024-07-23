Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні: адреси

Свічка горить у темряві. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 23 липня, сотні одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Краснова, 8;

Люстдорфська дор., 29, 29а,б;

Роботи до 16:30;

Інглезі, 12 — 18;

Космонавтів, 17 — 68;

Г. Петрова, 1 — 27;

пров. Вишневського, 13/1;

Варненська, 6 — 13;

Івана та Юрія Лип, 23 — 41;

Комарова, 1 — 41;

Світанку, 1 — 79;

пров. 1-й, 2-й, 3-й Аеродромний, 1 — 12;

Роботи до 17:00;

Симоненка, 62;

пр. Свободи, 52;

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Базарна, 110 — 118;

Утьосова, 14 — 15;

Роботи до 17:00;

Заславського, 3 — 12;

Успенська, 119 — 129;

Утьосова, 3 — 11;

С. Ріхтера, 33 — 130;

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Ол. Косяченка, 2 — 54;

Т. Тесс, 3 — 43;

Радісна, 32 — 116;

пров. Кострова, 7 — 37;

Богуна, 6 — 21;

Кострова, 30;

Платанова, 1 — 126;

пров. 1-й, 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузьковий, 2/2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузьковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7 — 46;

Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Дубова, 1 — 31;

Гранатна, 28 — 54;

пров. 1-й, 3-й Кипарисний, 1 — 4;

Профспілкова, 2 — 34;

пров. Конструкторський, 1 — 11;

пров. Джутовий, 1 — 10;

Пшенична, 7 — 24;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;

пров. Радіальний, 1 — 10;

Ц. Аеропорт, 1 — 23;

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі деякі жителя залишились без водопостачання через ремонтні роботи. Повністю повернути воду у домівки одеситів обіцяють до кінця доби, але декому пощастить раніше. Зі списком відключень можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.