Аварийные отключения света в Одессе сегодня: адреса

Свеча горит в темноте. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 23 июля, сотни одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

Краснова, 8;

Люстдорфская взр., 29, 29а,б;

Работы до 16:30;

Инглезт, 12 — 18;

Космонавтов, 17 — 68;

Г. Петрова, 1 — 27;

пер. Вишневского, 13/1;

Варненская, 6 — 13;

Ивана и Юрия Лип, 23 — 41;

Комарова, 1 — 41;

Рассвета, 1 — 79;

пер. 1-й, 2-й, 3-й Аэродромный, 1 — 12;

Работы до 17:00;

Симоненко, 62;

пр. Свободы, 52;

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Базарная, 110 — 118;

Утесова, 14 — 15;

Работы до 17:00;

Заславского, 3 — 12;

Успенская, 119 — 129;

Утесова, 3 — 11;

С. Рихтера, 33 — 130;

Цветочная, 1 — 21;

Кордонная, 25 — 74;

Ол. Косеченко, 2 — 54;

Т. Тесс, 3 — 43;

Радостная, 32 — 116;

пер. Кострова, 7 — 37;

Богуна, 6 — 21;

Кострова, 30;

Платанова, 1 — 126;

пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1 — 19;

пер. Бужковый, 2/2;

пер. Ковровый, 5 — 9;

проезд Бужковый, 1 — 6;

Апрельская, 20 — 33;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Сельская, 29 — 44;

Туристская, 7 — 46;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97 — 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Дубовая, 1 — 31;

Гранатная, 28 — 54;

пер. 1-й, 3-й Кипарисный, 1 — 4;

Профсоюзная, 2 - 34;

пер. Конструкторский, 1 - 11;

пер. Джутовой, 1 — 10;

Пшеничная, 7 — 24;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

пер. Литавровый (пер. Москвина), 1 — 12;

пер. Радиальный, 1 — 10;

Ц. Аэропорт, 1 — 23;

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня в Одессе некоторые жители остались без водоснабжения из-за ремонтных работ. Полностью вернуть воду в дома одесситов обещают до конца суток, но кое-кому повезет раньше. Со списком оключений можно ознакомиться по ссылке.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. В настоящее время действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.