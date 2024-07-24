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Без света, несмотря на очереди — кому из одесситов стоит приготовиться

24 июля 2024 10:02
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе сегодня: список адресов
Отключение света в Одессе сегодня, 24 июля. Иллюстративное фото: ДТЕК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 24 июля, большая часть одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 18:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • 1-я Виноградная, 2 — 37,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 2-я Виноградная, 1 — 34,
  • 3-я Виноградная, 1 — 25,
  • ул. Четвертая, 1 — 58,
  • Авангардная, 1 — 31,
  • Авдеева-Черноморского, 1,
  • Агрономическая, 1 — 220,
  • Ак. Воробьева, 5 — 18, 26 — 34,
  • Ананьевская, 1 — 26,
  • Бадаева, 1 — 72,
  • Бехтерева, 2 — 44,
  • Беляевская, 1 — 11,
  • Бориса Жолкова, 2 — 25,
  • Известняка, 1 — 47,
  • Известковый поселок, 4 — 12,
  • Высокая, 1 — 20,
  • Выставочная, 2 — 32,
  • Витрогонова, 1 — 31,
  • Отечественная, 1 — 34,
  • Владимира Винниченко, 26 — 59,
  • Генерала Гудовича, 1 — 39,
  • Гордиенко, 1 — 70,
  • Грибоедова, 1 — 20,
  • Грина, 2 — 23,
  • Трусовская (Дальневосточная), 1 — 19,
  • Минаевская (Декабристов), 2 — 50,
  • Деревообрабатывающая, 1 — 86,
  • Дорожная, 1 — 22,
  • Караимская (Зоринская), 3 — 30,
  • Ивана Мазепы, 1 — 43,
  • Испанская, 1 — 36,
  • Кольцевая, 1 — 12,
  • Котляревского, 12,
  • Коцюбинского, 1 — 21,
  • Кривобалковская, 1 — 38,
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 1 — 19,
  • Круговая, 1 — 36,
  • Крушельницкого, 1 — 37,
  • Куницы, 1 — 17,
  • Лавковая, 1 — 45,
  • Левадная, 1 — 16, 22 — 26,
  • Листяная, 1 — 13,
  • Шевальевых (Лизы Чайкиной), 1 — 19,
  • Летняя, 1 — 41,
  • Котлеевская (Ломоносова), 1 — 4, 20,
  • Маловского, 3 — 32,
  • Матюшенко, 2, 25 — 58,
  • Мациевской, 1 — 44,
  • Металлистов, 1 — 15,
  • Николая Боровского, 1 — 102,
  • Николая Михновского, 1 — 63,
  • Мирная, 1 — 29,
  • Михаила Грушевского, 2 — 52,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 1 — 43,
  • Молодежная, 1 — 49,
  • Неждановой, 1 — 129,
  • Нерубайская, 4 — 30,
  • Нечуя-Левицкого, 4 — 16,
  • Никитина, 10 — 71,
  • Чигиринская (Новомосковская), 19,
  • Обрывистая, 1 — 22,
  • Одесская, 1 — 58,
  • Озерная, 26 — 66,
  • Осенняя, 1 — 12,
  • Павлодарского, 1 — 76,
  • Парковая, 4 — 81,
  • Пассионарии, 1 — 26,
  • Саймона Литмана (Пестеля), 1 — 97,
  • Петра Ивахненко, 30,
  • Плиева, 1,
  • Почтовая, 1 — 86,
  • Праведников мира, 7 — 86,
  • Промышленная, 1 — 195,
  • Профессора Коровицкого, 1 — 151,
  • Проценка, 1 — 26, 40 — 50,
  • Радиальная, 1 — 4,
  • Рачкова, 4 — 14,
  • Рождественская, 1 — 12,
  • Романа Шухевича, 1 — 36,
  • Савранская, 1 — 28,
  • Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 3 — 44,
  • Самодеятельная, 1 — 34,
  • Сашка Хорошенко, 1 — 53,
  • Светлая, 1 — 14,
  • Поселковая, 1 — 35,
  • Семена Палия, 77,
  • Сергея Ядова, 1 — 68,
  • Слободская, 1 — 44,
  • Социальная, 3 — 24,
  • Стельмаха, 2 — 44,
  • Тарутинская, 1 — 13,
  • Тихая, 2 — 52,
  • Андрея Совы (Тургенева), 1 — 24,
  • Украинская, 1 — 20,
  • Усатовская, 1 — 39,
  • Училищная, 1 — 47,
  • Ховкина, 2 — 74,
  • Химическая, 1 — 12, 200 — 216,
  • Хуторская, 1 — 24, 81 — 95,
  • Цебриковская, 1 — 13,
  • Шилова, 1 — 42,
  • Архитектора Нештурхи (Ширшова), 10 — 77,
  • Ядова, 8, 61,
  • Нерубайская/Училищная, 34,
  • пл. Молодые, 2, 17А,
  • пер. 1-й Известковый, 1 — 11,
  • пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1 — 27,
  • пер. 1-й Ключевой, 1 — 17,
  • пер. 1-й Наличный, 3 — 7,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1 — 19,
  • пер. 1-й Полевой, 2 — 14,
  • пер. 1-й Студенческий, 1 — 19,
  • пер. 1-й Юбилейный, 1 — 12,
  • пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1 — 40,
  • пер. 2-й Ключевой, 1 — 15,
  • пер. 2-й Наличный, 1 — 12,
  • пер. 2-й Полевой, 1 — 3,
  • пер. 2-й Студенческий, 1 — 19,
  • пер. 2-й Химический, 7,
  • пер. 2-й Юбилейный, 2 — 14,
  • пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1 — 91,
  • пер. 3-й Наличный, 1 — 9,
  • пер. 3-й Студенческий, 2 — 8,
  • пер. 3-й Ступенчатый, 11,
  • пер. 3-й Химический, 1 — 14,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1 — 117,
  • пер. 4-й Наличный, 2 — 7,
  • пер. 4-й Студенческий, 1 — 15,
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2 — 147,
  • пер. 5-й Наличный, 1 — 5,
  • пер. 5-й Студенческий, 1 — 12,
  • пер. 6-й Наличный, 2 — 9,
  • пер. 7-й Наличный, 4 — 10,
  • пер. Агрономический, 1 — 8,
  • пер. Бадаева, 1 — 21,
  • пер. Испанский, 1 — 3, 17,
  • пер. Килевой, 1 — 9,
  • пер. Ключевой, 3 — 21,
  • пер. Ковиловой, 1 — 17,
  • пер. Крыжановский, 1 — 28,
  • пер. Круговой, 1 — 13,
  • пер. Крушельницкой, 1 — 5,
  • пер. Любашовский, 1 — 19,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1 — 12,
  • пер. Мастерской, 1 — 11,
  • пер. Москети, 1 — 11,
  • пер. Нефтяников, 3 — 9,
  • пер. Неждановой, 1 — 8,
  • пер. Новый, 1 — 14,
  • пер. Одесский, 3 — 15,
  • пер. Оранжерейный, 1 — 20,
  • пер. Парковый, 1 — 8,
  • пер. Сахарный (пер. Пестеля), 5 — 12,
  • пер. Петра Калнышевского, 1 — 10,
  • пер. Почтовый, 1 — 9,
  • пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1 — 15,
  • пер. Промышленный, 1 — 38,
  • пер. Саранский, 5, 9,
  • пер. Севастопольский, 2 — 18,
  • пер. Поселковый, 3 — 11,
  • пер. Сумской, 2 — 28,
  • пер. Шахтинский, 1 — 46,
  • пер. Шебелинский, 1 — 27,
  • пер. Ширяевский, 21, 28,
  • просп. Зеленый, 1 — 31,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1 — 23,
  • спуск Латвийский, 1 — 27,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • спуск Слободской, 27б, 29,

Работы до 17:00.

  • Семена Палия, 68, 70,
  • Мариупольская (Ростовская), 2,
  • Лисна, 2 — 12,
  • Садовая, 1 — 18,

Работы до 18:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. В настоящее время действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

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