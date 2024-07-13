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Без світла у вихідний — кому в Одесі відключили електропостачання

13 липня 2024 09:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні, 13 липня: список адрес
Свічка та повербанки. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 13 липня, деякі одесити залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:  

  • Моторна, 1 — 57, 
  • пров. 2-й Моторний, 1, 1/корп.1, 2, 2б, 4б, 8, 8б, 14, 16, 20, 
  • пров. 3-й Моторний, 1- 37.          
    Роботи заплановані до 20.00

Північний РЕМ: 

  • Кримська, 37       
    Роботи заплановані до 18.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 13 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі діючий тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

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