Аварийные отключения света в Одессе сегодня, 13 июля: адрес

Свеча и повербанки. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 13 июля, некоторые одесситы остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

Моторная, 1 — 57,

пер. 2-й Моторный, 1, 1/корп.1, 2, 2б, 4б, 8, 8б, 14, 16, 20,

пер. 3-й Моторный, 1-37.

Работы запланированы до 20.00

Северный РЭС:

Крымская, 37

Работы запланированы до 18.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 13 июля, на протяжении всех суток. Более подробно с распределением на группы и графиками можно ознакомиться по ссылке.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. Теперь действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.