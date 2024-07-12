Графіки відключень світла на Одещині завтра, 13 липня - ДТЕК

Відключення світла на Одещині завтра — енергетики дали графіки
В Одеській області у суботу, 13 липня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж цілої доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
Відключення світла на Одещині
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Через спеку до +40°С можливе обмеження одночасно чотирьох груп споживачів. Це може призвести до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків.
Де дізнатись графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-боту у Viber;
- чат-боту у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, що у зв'язку з наявними проблемами,в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.
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