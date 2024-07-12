Графики отключений света в Одесской области завтра, 13 июля - ДТЭК

Отключение света в Одесской области завтра — энергетики дали графики
В Одесской области в субботу, 13 июля, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света в Одесской области
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Из-за жары до +40°С возможно ограничение одновременно четырех групп потребителей. Это может привести к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-боту в Viber;
- чат-боту в Telegram;
- частные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, что в связи с имеющимися проблемами в Одессе активно начали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город питается от соседних регионов, что создает значительные проблемы.
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