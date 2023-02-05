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Без світла в Одесі все ще залишається 280 тисяч людей, — Денис Шмигаль.

5 лютого 2023 14:06
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В Одесі 40% споживачів залишається без світла: Денис Шмигаль розпорядився доставити в місто потужні генератори
До Одеси вже прибула партія генераторів
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Після аварії на енергооб'єкті Одесу рятують генераторами, 25 з яких вже доставили з Міністерства енергетики. Проте значна кількість споживачів все ще без світла.
Про це прозвітував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами українського прем’єра, він разом з Одеською ОВА, Міністром енергетики та керівником "Укренерго", працюють над відновленням електропостачання в місті та Одеському районі. Та наразі все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення.
"Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень", — заявив Денис Шмигаль.

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Прем’єр підкреслює, що на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія, цілодобово тривають роботи по відновленню.

"Паралельно до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Понад 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі. Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті Одеса", — зазначається у зверненні Шмигаля.

Прем'єр-міністр наголосив, що пункти незламності повинні бути забезпечені всім необхідним, для цього має бути відряджена відповідна група для перевірки. Своєю чергою Одеська ОВА навів статистику: на сьогодні в районі розгорнуто 337 пункти, 295 з них — у місті Одеса.
Адресу найближчих пунктів незламності можна знайти на електронній карті.

Додаткові Пункти незламності від ДСНС

Своєю чергою для підтримки життєзабезпечення в Одесі та найближчих районах критичної інфраструктури та соціальної сфери, ДСНС направили до Одеси 39 силових електрогенераторів та 20 "пунктів незламності".

"Наразі для додаткової необхідності створили резерв генераторів малої потужності. На місці працюватимуть 187 рятувальників та 74 од. техніки ДСНС з міста Києва", — відзначають у відомстві.

Що сталося на підстанції?

"В магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі — аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставлення електроенергії споживачам", — повідомляє пресслужба підприємства.

Нагадаємо, В Одесі вдруге за останню добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться  після повного відновлення мереж.

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