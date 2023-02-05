В Одессе 40% потребителей остаются без света: Денис Шмигаль распорядился доставить в город мощные генераторы

Без света в Одессе все еще остается 280 тысяч человек, — Денис Шмыгаль
После аварии на энергообъекте Одессу спасают генераторами, 25 из которых уже были доставлены из Министерства энергетики. Однако значительное количество потребителей все еще без света.
Об этом отчитался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам украинского премьера, он вместе с Одесской ОВА, Министром энергетики и руководителем "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения в городе и Одесском районе. Но пока все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения.
"Но за вечер и ночь удалось возобновить поставки света более 200 тысяч абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных", — заявил Денис Шмыгаль.
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Премьер подчеркивает, что на подстанции, где накануне произошла технологическая авария, круглосуточно продолжаются работы по восстановлению.
"Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задачу изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", — отмечается в обращении Шмыгаля.
Премьер-министр подчеркнул, что пункты несокрушимости должны быть обеспечены всем необходимым, для этого должна быть командирована соответствующая группа для проверки. В свою очередь Одесская ОВА привела статистику: на сегодняшний день в районе развернуто 337 пункта, 295 из них — в городе Одесса.
Адрес ближайших пунктов несокрушимости можно найти на электронной карте.
Дополнительные пункты несокрушимости от ГСЧС
В свою очередь для поддержки жизнеобеспечения в Одессе и ближайших районах критической инфраструктуры и социальной сферы ГСЧС направили в Одессу 39 силовых электрогенераторов и 20 пунктов несокрушимости.
"Пока для дополнительной необходимости создали резерв генераторов малой мощности. На месте будут работать 187 спасателей и 74 единицы техники ГСЧС из города Киева", — отмечают в ведомстве.
Что произошло на подстанции?
"В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Утром 4 февраля на одной из высоковольтных подстанций, через которую заживляется Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак. Из-за этого в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе — аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям", — сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, В Одессе во второй раз за последние сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.