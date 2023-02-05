В Одессе 40% потребителей остаются без света: Денис Шмигаль распорядился доставить в город мощные генераторы

В Одессу уже прибыла партия генераторов

После аварии на энергообъекте Одессу спасают генераторами, 25 из которых уже были доставлены из Министерства энергетики. Однако значительное количество потребителей все еще без света.

Об этом отчитался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам украинского премьера, он вместе с Одесской ОВА, Министром энергетики и руководителем "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения в городе и Одесском районе. Но пока все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения.

"Но за вечер и ночь удалось возобновить поставки света более 200 тысяч абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных", — заявил Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркивает, что на подстанции, где накануне произошла технологическая авария, круглосуточно продолжаются работы по восстановлению.

"Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задачу изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", — отмечается в обращении Шмыгаля.



Премьер-министр подчеркнул, что пункты несокрушимости должны быть обеспечены всем необходимым, для этого должна быть командирована соответствующая группа для проверки. В свою очередь Одесская ОВА привела статистику: на сегодняшний день в районе развернуто 337 пункта, 295 из них — в городе Одесса.

Адрес ближайших пунктов несокрушимости можно найти на электронной карте.

Дополнительные пункты несокрушимости от ГСЧС

В свою очередь для поддержки жизнеобеспечения в Одессе и ближайших районах критической инфраструктуры и социальной сферы ГСЧС направили в Одессу 39 силовых электрогенераторов и 20 пунктов несокрушимости.

"Пока для дополнительной необходимости создали резерв генераторов малой мощности. На месте будут работать 187 спасателей и 74 единицы техники ГСЧС из города Киева", — отмечают в ведомстве.

Что произошло на подстанции?

"В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Утром 4 февраля на одной из высоковольтных подстанций, через которую заживляется Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак. Из-за этого в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе — аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям", — сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, В Одессе во второй раз за последние сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.