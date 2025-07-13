Документи для в’їзду до Румунії 2025: які вимоги

Автівки в черзі на проходження митного контролю. Фото ілюстративне: porom.org

Румунія змінила правила в’їзду для українських водіїв. Тепер для перетину кордону недостатньо мати стандартний пакет документів. Обов’язково потрібна довідка про технічний стан авто. Без неї прикордонники просто розвертають назад.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на авто

Українські водії більше не зможуть в’їхати до Румунії без нової довідки. Навіть якщо машина в чудовому стані, прикордонники не пропустять її без офіційного документа про техогляд. Це стосується як легкових, так і вантажних авто.

Щоб отримати цю довідку, авто має пройти перевірку на сертифікованій станції техобслуговування. Перевіряють гальма, світло, шини, рівень викидів та інші параметри. Після цього видають довідку, яка підтверджує справність автомобіля й відповідність нормам безпеки.

Якщо довідки немає — вас просто не впустять. Прикордонники мають право зупинити машину, відмовити у в’їзді та змусити повернутися.

Які документи потрібні для перетину кордону з Румунією

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії також обов’язково мати:

біометричний паспорт або візу,

документи на автомобіль,

медичне страхування,

підтвердження мети поїздки (бронювання, запрошення тощо),

військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років),

довіреність, якщо керуєте не своїм авто.

Також діють суворі обмеження на ввезення продуктів (м'яса, молочних виробів, меду), наркотиків, зброї, тварин без дозволів, готівки понад 10 000 євро без декларування, а також культурних цінностей і піратської продукції.

Румунська прикордонна поліція радить заздалегідь ознайомитися з повним переліком вимог на офіційному сайті або зателефонувати на гарячу лінію українською мовою: +40219590.

Нагадаємо, ми писали, чи мають право заброньовані від мобілізації чоловіки виїжджати з України не у відрядження, а у відпустку. Також повідомляли, яку валюту можуть забрати на кордоні.