Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Без этой справки вас не пустят в Румынию — какой именно

Без этой справки вас не пустят в Румынию — какой именно

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 18:26
Документы для въезда в Румынию 2025: какие требования
Машины в очереди на прохождение таможенного контроля. Фото иллюстративное: porom.org

Румыния изменила правила въезда для украинских водителей. Теперь для пересечения границы недостаточно иметь стандартный пакет документов. Обязательно нужна справка о техническом состоянии авто. Без нее пограничники просто разворачивают назад.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра на авто

Украинские водители больше не смогут въехать в Румынию без новой справки. Даже если машина в отличном состоянии, пограничники не пропустят ее без официального документа о техосмотре. Это касается как легковых, так и грузовых авто.

Чтобы получить эту справку, авто должно пройти проверку на сертифицированной станции техобслуживания. Проверяют тормоза, свет, шины, уровень выбросов и другие параметры. После этого выдают справку, которая подтверждает исправность автомобиля и соответствие нормам безопасности.

Если справки нет — вас просто не впустят. Пограничники имеют право остановить машину, отказать во въезде и заставить вернуться.

Какие документы нужны для пересечения границы с Румынией

Кроме справки о техосмотре, для въезда в Румынию также обязательно иметь:

  • биометрический паспорт или визу,
  • документы на автомобиль,
  • медицинское страхование,
  • подтверждение цели поездки (бронирование, приглашение и т.д.),
  • военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет),
  • доверенность, если управляете не своим авто.

Также действуют строгие ограничения на ввоз продуктов (мяса, молочных изделий, меда), наркотиков, оружия, животных без разрешений, наличных более 10 000 евро без декларирования, а также культурных ценностей и пиратской продукции.

Румынская пограничная полиция советует заранее ознакомиться с полным перечнем требований на официальном сайте или позвонить на горячую линию на украинском языке: +40219590.

Напомним, мы писали, имеют ли право забронированные от мобилизации мужчины выезжать из Украины не в командировку, а в отпуск. Также сообщали, какую валюту могут забрать на границе.

Одесса Румыния авто Одесская область Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации