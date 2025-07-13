Документы для въезда в Румынию 2025: какие требования

Машины в очереди на прохождение таможенного контроля. Фото иллюстративное: porom.org

Румыния изменила правила въезда для украинских водителей. Теперь для пересечения границы недостаточно иметь стандартный пакет документов. Обязательно нужна справка о техническом состоянии авто. Без нее пограничники просто разворачивают назад.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на авто

Украинские водители больше не смогут въехать в Румынию без новой справки. Даже если машина в отличном состоянии, пограничники не пропустят ее без официального документа о техосмотре. Это касается как легковых, так и грузовых авто.

Чтобы получить эту справку, авто должно пройти проверку на сертифицированной станции техобслуживания. Проверяют тормоза, свет, шины, уровень выбросов и другие параметры. После этого выдают справку, которая подтверждает исправность автомобиля и соответствие нормам безопасности.

Если справки нет — вас просто не впустят. Пограничники имеют право остановить машину, отказать во въезде и заставить вернуться.

Какие документы нужны для пересечения границы с Румынией

Кроме справки о техосмотре, для въезда в Румынию также обязательно иметь:

биометрический паспорт или визу,

документы на автомобиль,

медицинское страхование,

подтверждение цели поездки (бронирование, приглашение и т.д.),

военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет),

доверенность, если управляете не своим авто.

Также действуют строгие ограничения на ввоз продуктов (мяса, молочных изделий, меда), наркотиков, оружия, животных без разрешений, наличных более 10 000 евро без декларирования, а также культурных ценностей и пиратской продукции.

Румынская пограничная полиция советует заранее ознакомиться с полным перечнем требований на официальном сайте или позвонить на горячую линию на украинском языке: +40219590.

Напомним, мы писали, имеют ли право забронированные от мобилизации мужчины выезжать из Украины не в командировку, а в отпуск. Также сообщали, какую валюту могут забрать на границе.