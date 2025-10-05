Нові правила в’їзду до Румунії для українців на авто

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Українцям, які збираються їхати до Румунії на власному авто, слід врахувати нові вимоги. Відтепер прикордонники обов’язково перевірятимуть наявність сертифіката техогляду. Якщо його немає, то навіть із повним пакетом інших документів у в’їзді можуть відмовити.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Документ про справність авто

Тепер разом із паспортом, страховкою та документами на машину потрібно мати й сертифікат техобслуговування. У ньому підтверджується, що авто технічно справне, безпечне для руху та відповідає екологічним нормам. Без цієї довідки кордон перетнути не вдасться.

Для поїздки до Румунії потрібні:

біометричний паспорт або віза;

документи на транспорт;

медична страховка;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю чи запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків 18–60 років;

довіреність, якщо машина не належить водієві.

Які митні обмеження діють на кордоні

Окремо діють правила щодо ввезення товарів. Заборонено перевозити зброю, вибухівку, наркотики, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м'ясо, молочні вироби та мед. Без спеціального дозволу не можна ввозити диких тварин, піратську продукцію чи предмети культурної цінності.

Готівку понад 10 тисяч євро потрібно обов’язково декларувати. Домашніх улюбленців впускають лише з ветеринарним паспортом, мікрочіпом і відмітками про щеплення. Ліки з наркотичними компонентами також підлягають декларуванню.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова вводить нові правила перетину кордону для авто. Також ми писали про те, чому в Україні варто купувати компактний кросовер.