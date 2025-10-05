Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Без этого документа не пустят в Румынию — новые правила

Без этого документа не пустят в Румынию — новые правила

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 16:10
Новые правила въезда в Румынию для украинцев на авто
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Украинцам, которые собираются ехать в Румынию на собственном авто, следует учесть новые требования. Отныне пограничники обязательно будут проверять наличие сертификата техосмотра. Если его нет, то даже с полным пакетом других документов во въезде могут отказать.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Документ об исправности авто

Теперь вместе с паспортом, страховкой и документами на машину нужно иметь и сертификат техобслуживания. В нем подтверждается, что авто технически исправно, безопасно для движения и соответствует экологическим нормам. Без этой справки границу пересечь не удастся.

Для поездки в Румынию нужны:

  • биометрический паспорт или виза;
  • документы на транспорт;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;
  • доверенность, если машина не принадлежит водителю.

Какие таможенные ограничения действуют на границе

Отдельно действуют правила относительно ввоза товаров. Запрещено перевозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия и мед. Без специального разрешения нельзя ввозить диких животных, пиратскую продукцию или предметы культурной ценности.

Наличные свыше 10 тысяч евро нужно обязательно декларировать. Домашних любимцев впускают только с ветеринарным паспортом, микрочипом и отметками о прививках. Лекарства с наркотическими компонентами также подлежат декларированию.

Напомним, мы сообщали, что Молдова вводит новые правила пересечения границы для авто. Также мы писали о том, почему в Украине следует покупать компактный кроссовер.

Одесса граница КПП авто Одесская область Новости Одессы Румуния
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации