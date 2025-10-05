Новые правила въезда в Румынию для украинцев на авто

Без этого документа не пустят в Румынию — новые правила
Украинцам, которые собираются ехать в Румынию на собственном авто, следует учесть новые требования. Отныне пограничники обязательно будут проверять наличие сертификата техосмотра. Если его нет, то даже с полным пакетом других документов во въезде могут отказать.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Документ об исправности авто
Теперь вместе с паспортом, страховкой и документами на машину нужно иметь и сертификат техобслуживания. В нем подтверждается, что авто технически исправно, безопасно для движения и соответствует экологическим нормам. Без этой справки границу пересечь не удастся.
Для поездки в Румынию нужны:
- биометрический паспорт или виза;
- документы на транспорт;
- медицинская страховка;
- подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;
- доверенность, если машина не принадлежит водителю.
Какие таможенные ограничения действуют на границе
Отдельно действуют правила относительно ввоза товаров. Запрещено перевозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия и мед. Без специального разрешения нельзя ввозить диких животных, пиратскую продукцию или предметы культурной ценности.
Наличные свыше 10 тысяч евро нужно обязательно декларировать. Домашних любимцев впускают только с ветеринарным паспортом, микрочипом и отметками о прививках. Лекарства с наркотическими компонентами также подлежат декларированию.
