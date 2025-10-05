Новые правила въезда в Румынию для украинцев на авто

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Украинцам, которые собираются ехать в Румынию на собственном авто, следует учесть новые требования. Отныне пограничники обязательно будут проверять наличие сертификата техосмотра. Если его нет, то даже с полным пакетом других документов во въезде могут отказать.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Документ об исправности авто

Теперь вместе с паспортом, страховкой и документами на машину нужно иметь и сертификат техобслуживания. В нем подтверждается, что авто технически исправно, безопасно для движения и соответствует экологическим нормам. Без этой справки границу пересечь не удастся.

Для поездки в Румынию нужны:

биометрический паспорт или виза;

документы на транспорт;

медицинская страховка;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;

доверенность, если машина не принадлежит водителю.

Какие таможенные ограничения действуют на границе

Отдельно действуют правила относительно ввоза товаров. Запрещено перевозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия и мед. Без специального разрешения нельзя ввозить диких животных, пиратскую продукцию или предметы культурной ценности.

Наличные свыше 10 тысяч евро нужно обязательно декларировать. Домашних любимцев впускают только с ветеринарным паспортом, микрочипом и отметками о прививках. Лекарства с наркотическими компонентами также подлежат декларированию.

Наличные свыше 10 тысяч евро нужно обязательно декларировать. Домашних любимцев впускают только с ветеринарным паспортом, микрочипом и отметками о прививках. Лекарства с наркотическими компонентами также подлежат декларированию.