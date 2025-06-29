Молдова змінила правила перетину кордону для водіїв

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українцям, які планують поїздку до Молдови автомобілем, варто готуватися ретельно. З кінця 2024 року діють нові правила: без довідки про технічний стан авто перетнути кордон не вийде. Це обов’язкова умова для легковиків і вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Техогляд авто на кордоні

Тепер кожен водій має мати при собі сертифікат техогляду. Це документ, який підтверджує, що автомобіль справний, відповідає екологічним стандартам і не становить небезпеки. Видати його можуть лише сертифіковані СТО після огляду.

У разі відсутності цієї довідки, прикордонники можуть заборонити в’їзд та повернути автомобіль назад в Україну.

Окрім сертифіката техогляду, на кордоні знадобляться:

чинний біометричний або закордонний паспорт,

посвідчення водія (краще — міжнародного зразка),

техпаспорт на авто,

"Зелена карта" (міжнародне автострахування),

оплата дорожнього збору (віньєтка).

Для подорожі з дітьми знадобиться свідоцтво про народження або паспорт дитини, а в окремих випадках — нотаріально завірена довіреність.

Також діють суворі правила щодо ввезення товарів. Заборонено перевозити:

наркотики, психотропи, токсичні речовини,

зброю, боєприпаси, вибухівку та піротехніку,

м’ясо, молочні вироби, консерви, мед, насіння,

рослини й саджанці без спеціальних документів,

культурні цінності, антикваріат без дозволу,

ліки за рецептом — без рецепта або у великих кількостях,

друковану продукцію, яка містить заклики до насильства чи порнографію.

Якщо порушити ці правила, товар можуть вилучити, а особу — притягнути до відповідальності. Щоб уникнути проблем, прикордонна служба радить перевірити актуальні умови в’їзду на офіційних сайтах або зателефонувати на гарячу лінію прикордонної поліції Молдови: +373 22 259 717.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні попри війну та дію воєнного стану є певна категорія громадян, яким все ж дозволено виїзд за кордон. Також повідомляли про те, які податки сплачує ФОП, який опинився за кордоном і продовжує діяльність.