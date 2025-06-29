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Главная Одесса Без этого документа не пропустят — правила въезда в Молдову

Без этого документа не пропустят — правила въезда в Молдову

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 19:10
Молдова изменила правила пересечения границы для водителей
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинцам, которые планируют поездку в Молдову на автомобиле, стоит готовиться тщательно. С конца 2024 года действуют новые правила: без справки о техническом состоянии авто пересечь границу не получится. Это обязательное условие для легковушек и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

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Техосмотр авто на границе

Теперь каждый водитель должен иметь при себе сертификат техосмотра. Это документ, подтверждающий, что автомобиль исправен, соответствует экологическим стандартам и не представляет опасности. Выдать его могут только сертифицированные СТО после осмотра.

В случае отсутствия этой справки, пограничники могут запретить въезд и вернуть автомобиль обратно в Украину.

Кроме сертификата техосмотра, на границе понадобятся:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт,
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зеленая карта" (международное автострахование),
  • оплата дорожного сбора (виньетка).

Для путешествия с детьми понадобится свидетельство о рождении или паспорт ребенка, а в отдельных случаях — нотариально заверенная доверенность.

Также действуют строгие правила относительно ввоза товаров. Запрещено перевозить:

  • наркотики, психотропы, токсичные вещества,
  • оружие, боеприпасы, взрывчатку и пиротехнику,
  • мясо, молочные изделия, консервы, мед, семена,
  • растения и саженцы без специальных документов,
  • культурные ценности, антиквариат без разрешения,
  • лекарства по рецепту — без рецепта или в больших количествах,
  • печатную продукцию, которая содержит призывы к насилию или порнографию.

Если нарушить эти правила, товар могут изъять, а лицо — привлечь к ответственности. Чтобы избежать проблем, пограничная служба советует проверить актуальные условия въезда на официальных сайтах или позвонить на горячую линию пограничной полиции Молдовы: +373 22 259 717.

Напомним, мы писали, что в Украине несмотря на войну и действие военного положения есть определенная категория граждан, которым все же разрешен выезд за границу. Также сообщали о том, какие налоги платит ФЛП, который оказался за границей и продолжает деятельность.

Одесса Молдова Одесская область документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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