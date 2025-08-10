Документи для в’їзду в Румунію на авто з України: вимоги

Прикордонник віддає документи. Фото ілюстративне: Поліція Румунії

Українці, які планують подорож до Румунії власним автомобілем, повинні бути уважними. Тепер прикордонники сусідньої країни перевірятимуть ще один документ, без якого перетнути кордон не вдасться. Його відсутність — привід для відмови у в’їзді.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Які документи потрібні для перетину кордону з Румунією

Нові правила в’їзду до Румунії стосуються українських водіїв, які перетинають кордон на власному авто. Тепер до стандартного переліку документів додалась ще одна вимога — довідка про технічне обслуговування автомобіля.

Цей документ підтверджує, що авто справне, не має серйозних пошкоджень, відповідає стандартам безпеки та не перевищує допустимий рівень викидів. Видати його може лише сертифікована станція технічного обслуговування (СТО) після повної перевірки транспортного засобу.

Перелік документів, який тепер обов’язковий на кордоні:

біометричний паспорт або паспорт з візою;

водійське посвідчення міжнародного зразка;

техпаспорт на авто;

"Зелена карта" (страховий поліс);

довіреність (якщо авто не належить водієві);

довідка про техобслуговування.

Без одного з цих документів прикордонники Румунії можуть відмовити у в’їзді й змусити водія повернутись до України.

Окрім цього, водіям слід пам’ятати про заборонені для ввезення речі. До Румунії не можна провозити зброю, вибухівку, наркотики, продукти тваринного походження без упаковки, великі суми готівки (понад 10 000 євро без декларування), а також значну кількість алкоголю чи тютюну.

