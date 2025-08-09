Нові правила в’їзду в Молдову: без якого документу не пустять

Подорож до Молдови — без цього документа розвернуть на кордоні
Водіям слід уважно готуватися до поїздки в Молдову, адже країна запровадила нові правила, які можуть стати причиною відмови у в’їзді. Мандрівникам варто заздалегідь перевірити документи, щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
До Молдови пустять тільки з сертифікатом техогляду
З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Головна зміна — обов’язкова наявність сертифіката технічного огляду. Без нього перетнути кордон не вдасться, незалежно від типу транспортного засобу — легковика, вантажівки чи автобуса.
Що таке довідка про техобслуговування
Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:
- нормальний рівень викидів вихлопних газів
- відсутність серйозних механічних пошкоджень
- відповідність стандартам безпеки.
Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну.
Перелік обов’язкових документів
Хоча між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:
- закордонний паспорт
- водійське посвідчення відповідної категорії
- техпаспорт транспортного засобу
- сертифікат технічного огляду
- страховий поліс "Зелена карта"
- сплачений дорожній збір (vinieta).
Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.
Що заборонено ввозити в Молдову
Митні правила також залишаються суворими. Заборонено перевозити:
- наркотичні речовини та токсичні матеріали
- зброю та боєприпаси
- ліки, що потребують рецепта, без документів
- антикваріат та культурні цінності без дозволу
- продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці.
Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт зможе їздити дорогами навіть під час комендантської години. Також ми писали, що в Одесі змінять рух транспорту через ремонт естакади.
Читайте Новини.LIVE!