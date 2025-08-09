Відео
Головна Одеса Подорож до Молдови — без цього документа розвернуть на кордоні

Подорож до Молдови — без цього документа розвернуть на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:49
Нові правила в’їзду в Молдову: без якого документу не пустять
Поліцейський перевіряє документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Водіям слід уважно готуватися до поїздки в Молдову, адже країна запровадила нові правила, які можуть стати причиною відмови у в’їзді. Мандрівникам варто заздалегідь перевірити документи, щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

До Молдови пустять тільки з сертифікатом техогляду

З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Головна зміна — обов’язкова наявність сертифіката технічного огляду. Без нього перетнути кордон не вдасться, незалежно від типу транспортного засобу — легковика, вантажівки чи автобуса.

Що таке довідка про техобслуговування

Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

  • нормальний рівень викидів вихлопних газів
  • відсутність серйозних механічних пошкоджень
  • відповідність стандартам безпеки.

Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну.

Перелік обов’язкових документів

Хоча між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:

  • закордонний паспорт
  • водійське посвідчення відповідної категорії
  • техпаспорт транспортного засобу
  • сертифікат технічного огляду
  • страховий поліс "Зелена карта"
  • сплачений дорожній збір (vinieta).

Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

Що заборонено ввозити в Молдову

Митні правила також залишаються суворими. Заборонено перевозити:

  • наркотичні речовини та токсичні матеріали
  • зброю та боєприпаси
  • ліки, що потребують рецепта, без документів
  • антикваріат та культурні цінності без дозволу
  • продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці.

Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт зможе їздити дорогами навіть під час комендантської години. Також ми писали, що в Одесі змінять рух транспорту через ремонт естакади.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
