Нові правила в’їзду в Молдову: без якого документу не пустять

Поліцейський перевіряє документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Водіям слід уважно готуватися до поїздки в Молдову, адже країна запровадила нові правила, які можуть стати причиною відмови у в’їзді. Мандрівникам варто заздалегідь перевірити документи, щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

До Молдови пустять тільки з сертифікатом техогляду

З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Головна зміна — обов’язкова наявність сертифіката технічного огляду. Без нього перетнути кордон не вдасться, незалежно від типу транспортного засобу — легковика, вантажівки чи автобуса.

Що таке довідка про техобслуговування

Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

нормальний рівень викидів вихлопних газів

відсутність серйозних механічних пошкоджень

відповідність стандартам безпеки.

Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну.

Перелік обов’язкових документів

Хоча між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:

закордонний паспорт

водійське посвідчення відповідної категорії

техпаспорт транспортного засобу

сертифікат технічного огляду

страховий поліс "Зелена карта"

сплачений дорожній збір (vinieta).

Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

Що заборонено ввозити в Молдову

Митні правила також залишаються суворими. Заборонено перевозити:

наркотичні речовини та токсичні матеріали

зброю та боєприпаси

ліки, що потребують рецепта, без документів

антикваріат та культурні цінності без дозволу

продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці.

