Новые правила въезда в Молдову: без какого документа не пустят

Полицейский проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Водителям следует внимательно готовиться к поездке в Молдову, ведь страна ввела новые правила, которые могут стать причиной отказа во въезде. Путешественникам стоит заранее проверить документы, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

В Молдову пустят только с сертификатом техосмотра

С конца 2024 года в Молдове вступили в силу новые требования для въезда автотранспорта. Главное изменение — обязательное наличие сертификата технического осмотра. Без него пересечь границу не удастся, независимо от типа транспортного средства — легковушки, грузовика или автобуса.

Что такое справка о техобслуживании

Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

нормальный уровень выбросов выхлопных газов

отсутствие серьезных механических повреждений

соответствие стандартам безопасности.

Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.

Перечень обязательных документов

Хотя между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:

загранпаспорт

водительское удостоверение соответствующей категории

техпаспорт транспортного средства

сертификат технического осмотра

страховой полис "Зеленая карта"

оплаченный дорожный сбор (vinieta).

Отсутствие любого из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.

Что запрещено ввозить в Молдову

Таможенные правила также остаются строгими. Запрещено перевозить:

наркотические вещества и токсичные материалы

оружие и боеприпасы

лекарства, требующие рецепта, без документов

антиквариат и культурные ценности без разрешения

продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы.

