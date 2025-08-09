Новые правила въезда в Молдову: без какого документа не пустят

Путешествие в Молдову — без этого документа развернут на границе
Водителям следует внимательно готовиться к поездке в Молдову, ведь страна ввела новые правила, которые могут стать причиной отказа во въезде. Путешественникам стоит заранее проверить документы, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
В Молдову пустят только с сертификатом техосмотра
С конца 2024 года в Молдове вступили в силу новые требования для въезда автотранспорта. Главное изменение — обязательное наличие сертификата технического осмотра. Без него пересечь границу не удастся, независимо от типа транспортного средства — легковушки, грузовика или автобуса.
Что такое справка о техобслуживании
Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:
- нормальный уровень выбросов выхлопных газов
- отсутствие серьезных механических повреждений
- соответствие стандартам безопасности.
Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.
Перечень обязательных документов
Хотя между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:
- загранпаспорт
- водительское удостоверение соответствующей категории
- техпаспорт транспортного средства
- сертификат технического осмотра
- страховой полис "Зеленая карта"
- оплаченный дорожный сбор (vinieta).
Отсутствие любого из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.
Что запрещено ввозить в Молдову
Таможенные правила также остаются строгими. Запрещено перевозить:
- наркотические вещества и токсичные материалы
- оружие и боеприпасы
- лекарства, требующие рецепта, без документов
- антиквариат и культурные ценности без разрешения
- продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы.
