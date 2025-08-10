Видео
Главная Одесса Без этого документа не проедете — требования на границе Румынии

Без этого документа не проедете — требования на границе Румынии

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 18:34
Документы для въезда в Румынию на авто из Украины: требования
Пограничник отдает документы. Фото иллюстративное: Полиция Румынии

Украинцы, которые планируют путешествие в Румынию на собственном автомобиле, должны быть внимательными. Теперь пограничники соседней страны будут проверять еще один документ, без которого пересечь границу не удастся. Его отсутствие — повод для отказа во въезде.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие документы нужны для пересечения границы с Румынией

Новые правила въезда в Румынию касаются украинских водителей, которые пересекают границу на собственном авто. Теперь к стандартному перечню документов добавилось еще одно требование — справка о техническом обслуживании автомобиля.

Этот документ подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных повреждений, соответствует стандартам безопасности и не превышает допустимый уровень выбросов. Выдать его может только сертифицированная станция технического обслуживания (СТО) после полной проверки транспортного средства.

Перечень документов, который теперь обязателен на границе:

  • биометрический паспорт или паспорт с визой;
  • водительское удостоверение международного образца;
  • техпаспорт на авто;
  • "Зеленая карта" (страховой полис);
  • доверенность (если авто не принадлежит водителю);
  • справка о техобслуживании.

Без одного из этих документов пограничники Румынии могут отказать во въезде и заставить водителя вернуться в Украину.

Кроме этого, водителям следует помнить о запрещенных для ввоза вещах. В Румынию нельзя провозить оружие, взрывчатку, наркотики, продукты животного происхождения без упаковки, крупные суммы наличных (более 10 000 евро без декларирования), а также значительное количество алкоголя или табака.

Напомним, мы писали, почему людей пенсионного возраста штрафуют в транспорте. Также сообщали, что надо сразу сделать на польской границе.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
