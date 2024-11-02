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Без води до ночі — сотні одеситів залишились без водопостачання

2 листопада 2024 13:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Масштабне відключення води в Одесі: адреси і час відновлення
Вода капає з крана. Фото: Новини. LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 2 листопада, кілька вулиць Одеси залишилися без води через планові ремонтні роботи. Відновлення водопостачання заплановано увечері, а для деяких адрес — вночі.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води

До 18:00 води не буде:

  • площі Волова;
  • пров. Кисельова;
  • вул. Академіка Пересича.

До 20:00 без води залишаться мешканці:

  • вул. Вікандера та Ларсена;
  • пров. 13 Чорноморський.

До 22:00 без водопостачання залишаться:

  • вул. Балківська, буд. 115-143;
  • вул. Розумовська, буд. 41-55;
  • вул. Розкидайлівська, буд. 63;
  • вул. Середня, буд. 36-61;
  • вул. Скісна, буд. 44-70;
  • вул. Бугаївська, буд. 1-5;
  • вул. Дмитра Іванова — усі будинки.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі відбулися планові відключення електроенергії. Без світла залишилися кілька районів міста. Також багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі.

вода Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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