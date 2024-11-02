Масштабне відключення води в Одесі: адреси і час відновлення

Вода капає з крана. Фото: Новини. LIVE

Сьогодні, 2 листопада, кілька вулиць Одеси залишилися без води через планові ремонтні роботи. Відновлення водопостачання заплановано увечері, а для деяких адрес — вночі.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води

До 18:00 води не буде:

площі Волова;

пров. Кисельова;

вул. Академіка Пересича.

До 20:00 без води залишаться мешканці:

вул. Вікандера та Ларсена;

пров. 13 Чорноморський.

До 22:00 без водопостачання залишаться:

вул. Балківська, буд. 115-143;

вул. Розумовська, буд. 41-55;

вул. Розкидайлівська, буд. 63;

вул. Середня, буд. 36-61;

вул. Скісна, буд. 44-70;

вул. Бугаївська, буд. 1-5;

вул. Дмитра Іванова — усі будинки.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі відбулися планові відключення електроенергії. Без світла залишилися кілька районів міста. Також багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі.