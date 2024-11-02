Масштабне відключення води в Одесі: адреси і час відновлення

Без води до ночі — сотні одеситів залишились без водопостачання
Сьогодні, 2 листопада, кілька вулиць Одеси залишилися без води через планові ремонтні роботи. Відновлення водопостачання заплановано увечері, а для деяких адрес — вночі.
Про це у суботу, 2 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води
До 18:00 води не буде:
- площі Волова;
- пров. Кисельова;
- вул. Академіка Пересича.
До 20:00 без води залишаться мешканці:
- вул. Вікандера та Ларсена;
- пров. 13 Чорноморський.
До 22:00 без водопостачання залишаться:
- вул. Балківська, буд. 115-143;
- вул. Розумовська, буд. 41-55;
- вул. Розкидайлівська, буд. 63;
- вул. Середня, буд. 36-61;
- вул. Скісна, буд. 44-70;
- вул. Бугаївська, буд. 1-5;
- вул. Дмитра Іванова — усі будинки.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Одесі відбулися планові відключення електроенергії. Без світла залишилися кілька районів міста. Також багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі.
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