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Без воды до ночи — сотни одесситов остались без водоснабжения

2 ноября 2024 13:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Масштабное отключение воды в Одессе: адреса и время восстановления
Вода капает из крана. Фото: Новини. LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 2 ноября, несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Восстановление водоснабжения запланировано вечером, а для некоторых адресов ночью.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды

До 18:00 воды не будет:

  • площади Волова;
  • пров. Киселева;
  • ул. Академика Пересыча.

До 20:00 без воды останутся жители:

  • ул. Викандера и Ларсена;
  • пров. 13 Черноморский.

До 22:00 без водоснабжения останутся:

  • ул. Балковская, дом. 115-143;
  • ул. Разумовская, дом. 41-55;
  • ул. Раскидайловская, дом. 63;
  • ул. Средняя, ​​дом. 36-61;
  • ул. Косвенная, дом. 44-70;
  • ул. Бугаевская, дом. 1-5;
  • ул. Дмитрия Иванова – все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ¬Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе прошли плановые отключения электроэнергии. Без света осталось несколько районов города. Также многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявки могут подавать все желающие.

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