Масштабное отключение воды в Одессе: адреса и время восстановления

Без воды до ночи — сотни одесситов остались без водоснабжения
Сегодня, 2 ноября, несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Восстановление водоснабжения запланировано вечером, а для некоторых адресов ночью.
Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды
До 18:00 воды не будет:
- площади Волова;
- пров. Киселева;
- ул. Академика Пересыча.
До 20:00 без воды останутся жители:
- ул. Викандера и Ларсена;
- пров. 13 Черноморский.
До 22:00 без водоснабжения останутся:
- ул. Балковская, дом. 115-143;
- ул. Разумовская, дом. 41-55;
- ул. Раскидайловская, дом. 63;
- ул. Средняя, дом. 36-61;
- ул. Косвенная, дом. 44-70;
- ул. Бугаевская, дом. 1-5;
- ул. Дмитрия Иванова – все дома.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- ¬Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, в Одессе прошли плановые отключения электроэнергии. Без света осталось несколько районов города. Также многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявки могут подавать все желающие.
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