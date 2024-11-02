Масштабное отключение воды в Одессе: адреса и время восстановления

Вода капает из крана. Фото: Новини. LIVE

Сегодня, 2 ноября, несколько улиц Одессы остались без воды из-за плановых ремонтных работ. Восстановление водоснабжения запланировано вечером, а для некоторых адресов ночью.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды

До 18:00 воды не будет:

площади Волова;

пров. Киселева;

ул. Академика Пересыча.

До 20:00 без воды останутся жители:

ул. Викандера и Ларсена;

пров. 13 Черноморский.

До 22:00 без водоснабжения останутся:

ул. Балковская, дом. 115-143;

ул. Разумовская, дом. 41-55;

ул. Раскидайловская, дом. 63;

ул. Средняя, ​​дом. 36-61;

ул. Косвенная, дом. 44-70;

ул. Бугаевская, дом. 1-5;

ул. Дмитрия Иванова – все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

¬Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе прошли плановые отключения электроэнергии. Без света осталось несколько районов города. Также многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявки могут подавать все желающие.