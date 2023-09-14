Без води до вечора: хто з одеситів залишиться без постачання (адреси)

Відключення води. Фото: google

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 14 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на майже 10 вулицях.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Толбухіна, усі будинки;

вул. Люстдорфська дорога, 10 – 160 усі будинки;

пл. Толбухіна, усі будинки;

вул. Інглезі, усі будинки;

вул. Троїцька, 18 – 24 парні будинки;

вул. Єврейська, 9 – 13 непарні будинки;

вул. Осипова, 4 – 10 парні будинки;

вул. Пушкінська, 31 – 35 непарні будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 21:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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