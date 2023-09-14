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Без води до вечора: хто з одеситів залишиться без постачання (адреси)

14 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без води до вечора: хто з одеситів залишиться без постачання (адреси)
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 14 вересня, в Одесі припинять водопостачання. Загалом постачання не буде на майже 10 вулицях.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

  • вул. Толбухіна, усі будинки;
  • вул. Люстдорфська дорога, 10 – 160 усі будинки;
  • пл. Толбухіна, усі будинки;
  • вул. Інглезі, усі будинки;
  • вул. Троїцька, 18 – 24 парні будинки;
  • вул. Єврейська, 9 – 13 непарні будинки;
  • вул. Осипова, 4 – 10 парні будинки;
  • вул. Пушкінська, 31 – 35 непарні будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 21:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

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