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Водогону за 400 мільйонів бути: Одеська мерія обрала підрядників

2 вересня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі побудують водогін за 400 мільйонів
Прокладання водогінних труб. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри щоденні мітинги біля стін Одеської міської ради, влада обрала підрядника для проведення водогону у Приморському районі міста. Роботи виконуватимуть наближені до мерії компанії "Автомагістраль-Південь" та "Ростдорстрой".

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення відкритих аукціонів на порталі закупівель Prozorro.

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На порталі прозорих закупівель йдеться, що всі чотири тендери пройшли в один день і на торгах були лише ці два учасники.

Як поділили будівництво водогону

  • "Автомагістраль-Південь" виграло право будувати першу чергу — від вулиці Багрицького до Фонтанської дороги та другу — від Фонтанської дороги до вулиці Академічної, черги водогону. В разі укладення із компанією угод вона отримає загалом 217 мільйонів 550 тисяч 997 гривень.
  •  "Ростдорстрой" побудує, в разі укладання угоди, третю чергу — вулиці Академічної до Французького бульвару, та четверту — по Французькому бульвару, від вулиці Академічної до проспекту Гагаріна черги водопроводу за 197 мільйонів 986 тисяч 812 гривень. Саме така загальна сума, за яку компанія зголосилася працювати.

Зазначимо, що будівництво цього водогону передбачене Стратегією розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки, затвердженою Одеською обласною радою у 2020 році. Тоді це будівництво оцінили у 255 мільйонів 301,2 тисячі гривень, проте за два роки сума виросла майже на 200 мільйонів. 

Нагадаємо, шляхом відкритого аукціону в Одесі планують відремонтувати дитячу лікарню. Управління капітального будівництва оцінило реконструкцію медзакладу на Академіка Заболотного у 61 мільйон.

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