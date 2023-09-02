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Водопроводу за 400 миллионов быть: Одесская мэрия выбрала подрядчиков

2 сентября 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе построят водопровод за 400 миллионов
Устройство водопроводных труб. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на ежедневные митинги у стен Одесского городского совета, власти избрали подрядчика для проведения водопровода в Приморском районе города. Работы будут выполнять приближенные к мэрии компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой".

Об этом Новини.LIVE узнали из решения открытых аукционов на портале закупок Prozorro.

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На портале прозрачных закупок говорится, что все четыре тендера прошли в один день и на торгах были только два участника.

Как поделили строительство водопровода

  • "Автомагистраль-Юг" выиграло право строить первую очередь — от улицы Багрицкого до Фонтанской дороги и вторую — от Фонтанской дороги до улицы Академической, очереди водопровода. В случае заключения с компанией сделок она получит в общей сложности 217 миллионов 550 тысяч 997 гривен.
  • "Ростдорстрой" построит, в случае заключения соглашения, третью очередь — улицы Академической до Французского бульвара, и четвертую — по Французскому бульвару, от улицы Академической до проспекта Гагарина очереди водопровода за 197 миллионов 986 тысяч 812 гривен. Именно такова общая сумма, за которую компания вызвалась работать.

Отметим, что строительство этого водопровода предусмотрено Стратегией развития Одесской области на период 2021-2027 гг., утвержденной Одесским областным советом в 2020 году. Тогда это строительство оценили в 255 миллионов 301,2 тысяч гривен, однако за два года сумма выросла почти на 200 миллионов.

Напомним, путем открытого аукциона в Одессе планируется отремонтировать детскую больницу. Управление капитального строительства оценило реконструкцию медучреждения на Академика Заболотного в 61 миллион.

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